Феерия Бэйла, позор Италии, успех Португалии: результаты стыков ЧМ-2022 24 марта

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Феерия Бэйла, позор Италии, успех Португалии: результаты стыков ЧМ-2022 24 марта

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Завершились четыре полуфинальных стыковых матча отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Уэльс победил Австрию, Италия сенсационно проиграла Северной Македонии, Португалия обыграла Турцию, Швеция была сильнее Чехии.

Португалия – Турция - 3:1 (2:0)
Голы: Отавио, 15 - 1:0, Жота, 42 - 2:0, Йылмаз, 65 - 2:1, Мендеш, 90+4 - 3:1

Италия – Северная Македония - 0:1 (0:0)
Гол: Трайковски, 90+2 - 0:1

Швеция – Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Квайсон, 110 - 1:0

Уэльс – Австрия - 2:1 (1:0)
Голы: Бэйл, 25 - 1:0, Бэйл, 51 - 2:0, Забитцер, 64 - 2:1

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Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

Определились пары финалистов стыковых матчей ЧМ-2022

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