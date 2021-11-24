Феерия "Челси", позор "Ювентуса", неудача "Барселоны": результаты Лиги чемпионов от 23 ноября

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

23 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Ювентусом", ничью в поединке между "Барселоной" и "Бенфикой", спасение "Зенита" в матче с "Мальме" и успех "Манчестер Юнайтед" в игре с "Вильярреалом".

Группа Е

"Динамо" Киев, Украина – "Бавария" Германия - 1:2 (0:2)

Голы: Левандовски, 14 - 0:1, Коман, 42 - 0:2, Гармаш, 70 - 1:2

"Барселона" Испания – "Бенфика" Португалия - 0:0

Положение команд: "Бавария" - 15, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1.

Группа F

"Вильярреал" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:2 (0:0)

Голы: Роналду, 78 - 0:1, Санчо, 90 - 0:2

"Янг Бойз" Швейцария – "Аталанта" Италия - 3:3 (1:1)

Голы: Сапата, 10 - 0:1, Сьебатшо, 39 - 1:1, Паломино, 51 - 1:2, Сьерро, 80 - 2:2, Хефти, 84 - 3:2, Муриэль, 87 - 3:3

Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4.

Группа G

Севилья Испания – Вольфсбург Германия - 2:0 (1:0)

Голы: Жордан, 12 - 1:0, Рафа Мир, 90 - 2:0

"Лилль" Франция – "Ред Булл" Австрия - 1:0 (1:0)

Гол: Дэвид, 31 - 1:0

Положение команд: "Лилль" - 8, "Ред Булл Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.

Группа Н

"Челси" Англия – "Ювентус" Италия - 4:0 (1:0)

Голы: Чалоба, 25 - 1:0, Джеймс, 55 - 2:0, Хадсон-Одои, 58 - 3:0, Вернер, 90 - 4:0

"Мальме" Швеция – "Зенит" Россия - 1:1 (1:0)

Голы: Рикс, 28 - 1:0, Ракицкий, 90 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Челси", "Ювентус" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1.

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