Феерия "Челси", позор "Ювентуса", неудача "Барселоны": результаты Лиги чемпионов от 23 ноября
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен
23 ноября состоялись восемь матчей 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Челси" над "Ювентусом", ничью в поединке между "Барселоной" и "Бенфикой", спасение "Зенита" в матче с "Мальме" и успех "Манчестер Юнайтед" в игре с "Вильярреалом".
Группа Е
"Динамо" Киев, Украина – "Бавария" Германия - 1:2 (0:2)
Голы: Левандовски, 14 - 0:1, Коман, 42 - 0:2, Гармаш, 70 - 1:2
"Барселона" Испания – "Бенфика" Португалия - 0:0
Положение команд: "Бавария" - 15, "Барселона" - 7, "Бенфика" - 5, "Динамо" - 1.
Группа F
"Вильярреал" Испания – "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:2 (0:0)
Голы: Роналду, 78 - 0:1, Санчо, 90 - 0:2
"Янг Бойз" Швейцария – "Аталанта" Италия - 3:3 (1:1)
Голы: Сапата, 10 - 0:1, Сьебатшо, 39 - 1:1, Паломино, 51 - 1:2, Сьерро, 80 - 2:2, Хефти, 84 - 3:2, Муриэль, 87 - 3:3
Положение команд: "Манчестер Юнайтед" - 10, "Вильярреал" - 7, "Аталанта" - 6, "Янг Бойз" - 4.
Группа G
Севилья Испания – Вольфсбург Германия - 2:0 (1:0)
Голы: Жордан, 12 - 1:0, Рафа Мир, 90 - 2:0
"Лилль" Франция – "Ред Булл" Австрия - 1:0 (1:0)
Гол: Дэвид, 31 - 1:0
Положение команд: "Лилль" - 8, "Ред Булл Зальцбург" - 7, "Севилья" - 6, "Вольфсбург" - 5.
Группа Н
"Челси" Англия – "Ювентус" Италия - 4:0 (1:0)
Голы: Чалоба, 25 - 1:0, Джеймс, 55 - 2:0, Хадсон-Одои, 58 - 3:0, Вернер, 90 - 4:0
"Мальме" Швеция – "Зенит" Россия - 1:1 (1:0)
Голы: Рикс, 28 - 1:0, Ракицкий, 90 (с пенальти) - 1:1
Положение команд: "Челси", "Ювентус" - 12, "Зенит" - 4, "Мальме" - 1.
Не пропустите: Позор "Барселоны", провалы "Баварии" и "Челси": результаты Юношеской лиги УЕФА от 23 ноября. | http://soccernews.ru
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Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вильярреал"
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|3
|Осер
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|7
|4
|ПСВ
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|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
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|Рома
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|9
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|АЕК
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|6
|4
|Генк
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|3
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|8
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|2
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|6
|7
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|6
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|1
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|6
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|6
|8
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|Локомотив Москва
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|7
|3
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