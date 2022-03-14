Феерия "Динамо", неудача "Спартака", потеря "Зенита": результаты 21-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Спартака"\Автор неизвестен

Состоялись матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить крупную победу "Динамо" над "Арсеналом", поражение "Спартака" от "Краснодара", а также упущенную победу "Зенита" в матче с "Крыльями Советов".

"Рубин" – "Ростов" - 1:2 (0:1)

Голы: Полоз, 12 - 0:1, Бегич, 75 (автогол) - 0:2, Кварацхелия, 77 - 1:2

"Спартак" - "Краснодар" - 1:2 (1:1)

Голы: Сперцян, 5 - 0:1, Промес (пен), 38 - 1:1, Сперцян (пен), 86 - 1:2

"Крылья Советов" - "Зенит" - 1:1 (0:0)

Голы: Круговой, 86 - 0:1, Барач, 90 - 1:1

"Химки" – "Сочи" - 0:0

"Локомотив" - ЦСКА - 1:2 (1:1)

Голы: Языджи, 39 - 0:1, Исидор, 42 - 1:1, Фернандес, 90+2 - 1:2

"Арсенал" Тула - "Динамо" Москва - 1:4 (1:1)

Голы: Смолов, 14 - 0:1, Кангва, 30 - 1:1, Захарян, 47 - 1:2, Фомин, 75 - 1:3, Тюкавин, 90+4 - 1:4.

"Уфа" – "Нижний Новгород" - 0:0

"Урал" - "Ахмат" - 0:0

Положение команд: "Зенит" - 45, "Динамо" - 42, ЦСКА - 39, "Сочи" - 38, "Краснодар" - 35, "Ахмат", "Локомотив" - 31, "Крылья Советов" - 29, "Спартак" - 26, "Рубин" - 25, "Нижний Новгород" - 23, "Ростов" - 21, "Урал", "Арсенал" - 20, "Уфа" - 17, "Химки" - 15.

Не пропустите: Крыховяк близок к переходу в АЕК. | http://soccernews.ru