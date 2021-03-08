Феерия "Динамо", скандальная победа "Шахтера", очередной успех "Зари": все результаты 17-го тура чемпионата Украины
Завершились матчи 17-го тура чемпионата Украины. Лидер турнира киевское "Динамо" разгромило "Минай", за который выступает Артем Милевский. "Шахтер" в скандальном матче из-за незасчитанного гола, обыграл "Олимпик". "Заря" одержала седьмую победу подряд, разгромив "Львов".
Результаты 17-го тура чемпионата Украины
"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (0:1)
Гол: Кулач, 35 (с пенальти)
"Олимпик" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Гол: Додо, 24
"Динамо" - "Минай" - 3:0 (0:0)
Голы: Сидорчук, 52 - 1:0, Де Пена, 56 - 2:0, Родригес, 90 (с пенальти) - 3:0
"Заря" - "Львов" - 4:0 (4:0)
Голы: Гладкий, 9 - 1:0, Саядманеш, 13 - 2:0, Гладкий, 16 - 3:0, Саядманеш, 39 - 4:0
"Днепр-1" - "Александрия" - 0:0
"Рух" - "Десна" - 0:4 (0:2)
Голы: Чепурненко, 21 - 0:1, Картушов, 43 - 0:2, Будковский, 63 (с пенальти) - 0:3, Гуцуляк, 65 - 0:4
Положение команд: "Динамо" - 40, "Шахтер" - 36, "Заря" - 32 (16), "Десна" - 30, "Ворскла" - 28, "Александрия", "Колос" - 23, "Олимпик" - 17 (16), "Мариуполь" - 17, "Днепр-1" - 16, "Ингулец", "Рух" - 13, "Минай" - 13 (16), "Львов" - 12 (16).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13