Феерия "Динамо", скандальная победа "Шахтера", очередной успех "Зари": все результаты 17-го тура чемпионата Украины

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Феерия "Динамо", скандальная победа "Шахтера", очередной успех "Зари": все результаты 17-го тура чемпионата Украины

Завершились матчи 17-го тура чемпионата Украины. Лидер турнира киевское "Динамо" разгромило "Минай", за который выступает Артем Милевский. "Шахтер" в скандальном матче из-за незасчитанного гола, обыграл "Олимпик". "Заря" одержала седьмую победу подряд, разгромив "Львов".

Результаты 17-го тура чемпионата Украины

"Мариуполь" - "Ворскла" - 0:1 (0:1)
Гол: Кулач, 35 (с пенальти)

"Олимпик" - "Шахтер" - 0:1 (0:1)
Гол: Додо, 24

"Динамо" - "Минай" - 3:0 (0:0)
Голы: Сидорчук, 52 - 1:0, Де Пена, 56 - 2:0, Родригес, 90 (с пенальти) - 3:0

"Заря" - "Львов" - 4:0 (4:0)
Голы: Гладкий, 9 - 1:0, Саядманеш, 13 - 2:0, Гладкий, 16 - 3:0, Саядманеш, 39 - 4:0

"Днепр-1" - "Александрия" - 0:0

"Рух" - "Десна" - 0:4 (0:2)

Голы: Чепурненко, 21 - 0:1, Картушов, 43 - 0:2, Будковский, 63 (с пенальти) - 0:3, Гуцуляк, 65 - 0:4

Положение команд: "Динамо" - 40, "Шахтер" - 36, "Заря" - 32 (16), "Десна" - 30, "Ворскла" - 28, "Александрия", "Колос" - 23, "Олимпик" - 17 (16), "Мариуполь" - 17, "Днепр-1" - 16, "Ингулец", "Рух" - 13, "Минай" - 13 (16), "Львов" - 12 (16).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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