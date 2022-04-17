Феерия Дортмунда, победы "Баварии" и "РБ Лейпциг": результаты 30-го тура Бундеслиги

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Феерия Дортмунда, победы "Баварии" и "РБ Лейпциг": результаты 30-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромную победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", а также успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг" в поединках с "Арминией" и "Байером".

"Байер" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи, 69 - 0:1

"Арминия" – "Бавария" - 0:3 (0:2)
Голы: Барретт-Лаурсен, 10 (автогол) - 0:1, Гнабри, 45 - 0:2, Мусиала, 84 - 0:3

"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 6:1 (5:0)
Голы: Роте, 24 - 1:0, Витсель, 26 - 2:0, Аканджи, 28 - 3:0, Джан, 35 - 4:0, Холанд, 38 - 5:0, Холанд, 54 - 6:0, Баку, 82 - 6:1

"Фрайбург" - "Бохум" - 3:0 (2:0)
Голы: Кюблер, 4 - 1:0, Шаллаи, 17 - 2:0, Шаллаи, 53 - 3:0

"Аугсбург" - "Герта" - 0:1 (0:0)
Гол: Сердар, 49 - 0:1

"Майнц" - "Штутгарт" - 0:0

"Боруссия" М - "Кельн" - 1:3 (0:3)
Голы: Модест, 5 - 0:1, Кайнц, 20 - 0:2, Любичич, 34 - 0:3, Эмболо, 85 - 1:3

"Хоффенхайм" - "Гройтер Фюрт" - 0:0

"Унион" - "Айнтрахт" - 2:0 (1:0)
Голы: Авонийи, 17 - 1:0, Премель, 20 - 2:0

Положение команд: "Бавария" - 72, "Боруссия" Д - 63, "РБ Лейпциг" - 54, "Байер" - 52, "Фрайбург" - 51, "Унион" - 47, "Кельн" - 46, "Хоффенхайм" - 45, "Майнц", "Айнтрахт" - 39, "Боруссия" М - 37, "Бохум" - 36, "Вольфсбург" - 34, "Аугсбург" - 32, "Герта" - 29, "Штутгарт" - 28, "Арминия" - 26, "Гройтер Фюрт" - 17.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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