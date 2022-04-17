Феерия Дортмунда, победы "Баварии" и "РБ Лейпциг": результаты 30-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер дортмундской "Боруссии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромную победу дортмундской "Боруссии" над "Вольфсбургом", а также успехи "Баварии" и "РБ Лейпциг" в поединках с "Арминией" и "Байером".
"Байер" – "РБ Лейпциг" - 0:1 (0:0)
Гол: Собослаи, 69 - 0:1
"Арминия" – "Бавария" - 0:3 (0:2)
Голы: Барретт-Лаурсен, 10 (автогол) - 0:1, Гнабри, 45 - 0:2, Мусиала, 84 - 0:3
"Боруссия" Д - "Вольфсбург" - 6:1 (5:0)
Голы: Роте, 24 - 1:0, Витсель, 26 - 2:0, Аканджи, 28 - 3:0, Джан, 35 - 4:0, Холанд, 38 - 5:0, Холанд, 54 - 6:0, Баку, 82 - 6:1
"Фрайбург" - "Бохум" - 3:0 (2:0)
Голы: Кюблер, 4 - 1:0, Шаллаи, 17 - 2:0, Шаллаи, 53 - 3:0
"Аугсбург" - "Герта" - 0:1 (0:0)
Гол: Сердар, 49 - 0:1
"Майнц" - "Штутгарт" - 0:0
"Боруссия" М - "Кельн" - 1:3 (0:3)
Голы: Модест, 5 - 0:1, Кайнц, 20 - 0:2, Любичич, 34 - 0:3, Эмболо, 85 - 1:3
"Хоффенхайм" - "Гройтер Фюрт" - 0:0
"Унион" - "Айнтрахт" - 2:0 (1:0)
Голы: Авонийи, 17 - 1:0, Премель, 20 - 2:0
Положение команд: "Бавария" - 72, "Боруссия" Д - 63, "РБ Лейпциг" - 54, "Байер" - 52, "Фрайбург" - 51, "Унион" - 47, "Кельн" - 46, "Хоффенхайм" - 45, "Майнц", "Айнтрахт" - 39, "Боруссия" М - 37, "Бохум" - 36, "Вольфсбург" - 34, "Аугсбург" - 32, "Герта" - 29, "Штутгарт" - 28, "Арминия" - 26, "Гройтер Фюрт" - 17.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20