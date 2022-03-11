Феерия "Фейеноорда", тяжелая победа "Ромы": результаты Лиги Конференций 10 марта
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
10 марта состоялись восемь первых матчей 1/8 финала Лиги Конференций. Стоит отметить победу "Ромы" над "Витессом", крупный успех "Фейеноорда" над "Партизаном", ничью с хоккейным счетом между ПСВ и "Копенгагеном".
"Партизан" Сербия – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:5 (1:1)
Голы: Натхо, 13 - 1:0, Торнстра, 20 - 1:1, Йович, 46 - 2:1, Дессерс, 51 - 2:2, Гертрюйда, 64 - 2:3, Синистерра, 71 - 2:4, Торнстра, 77 - 2:5
"Витесс" Нидерланды – "Рома" Италия - 0:1 (0:1)
Гол: Сержиу Оливейра, 45 - 0:1
ПСВ Нидерланды – "Копенгаген" Дания - 4:4 (1:3)
Голы: Йоуханнессон, 6 - 0:1, Гакпо, 21 - 1:1, Пеп Мас, 22 - 1:2, Лерагер, 43 - 1:3, Доан, 50 - 2:3, Гакпо, 70 - 3:3, Пеп Мас, 78 - 3:4, Захави, 85 - 4:4
"Славия" Чехия – ЛАСК Австрия - 4:1 (2:0)
Голы: Сор, 4 - 1:0, Сор, 29 - 2:0, Балич, 67 - 2:1, Олайинка, 82 - 3:1, Траоре, 85 - 4:1
ПАОК Греция – "Гент" Бельгия - 1:0 (0:0)
Гол: Куртич, 58 - 1:0
"Лестер" Англия – "Ренн" Франция - 2:0 (1:0)
Голы: Олбрайтон, 30 - 1:0, Ихеаначо, 90 - 2:0
"Марсель" Франция – "Базель" Швейцария - 2:1 (1:0)
Голы: Милик, 19 (с пенальти) - 1:0, Милик, 68 - 2:0, Эспозито, 79 - 2:1
"Буде-Глимт" Норвегия – АЗ Нидерланды - 2:1 (1:0)
Голы: Пеллегрино, 39 - 1:0, Абухляль, 73 - 1:1, Сольбаккен, 90 (с пенальти) - 2:1
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0