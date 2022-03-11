Феерия "Фейеноорда", тяжелая победа "Ромы": результаты Лиги Конференций 10 марта

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

10 марта состоялись восемь первых матчей 1/8 финала Лиги Конференций. Стоит отметить победу "Ромы" над "Витессом", крупный успех "Фейеноорда" над "Партизаном", ничью с хоккейным счетом между ПСВ и "Копенгагеном".

"Партизан" Сербия – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:5 (1:1)

Голы: Натхо, 13 - 1:0, Торнстра, 20 - 1:1, Йович, 46 - 2:1, Дессерс, 51 - 2:2, Гертрюйда, 64 - 2:3, Синистерра, 71 - 2:4, Торнстра, 77 - 2:5

"Витесс" Нидерланды – "Рома" Италия - 0:1 (0:1)

Гол: Сержиу Оливейра, 45 - 0:1

ПСВ Нидерланды – "Копенгаген" Дания - 4:4 (1:3)

Голы: Йоуханнессон, 6 - 0:1, Гакпо, 21 - 1:1, Пеп Мас, 22 - 1:2, Лерагер, 43 - 1:3, Доан, 50 - 2:3, Гакпо, 70 - 3:3, Пеп Мас, 78 - 3:4, Захави, 85 - 4:4

"Славия" Чехия – ЛАСК Австрия - 4:1 (2:0)

Голы: Сор, 4 - 1:0, Сор, 29 - 2:0, Балич, 67 - 2:1, Олайинка, 82 - 3:1, Траоре, 85 - 4:1

ПАОК Греция – "Гент" Бельгия - 1:0 (0:0)

Гол: Куртич, 58 - 1:0

"Лестер" Англия – "Ренн" Франция - 2:0 (1:0)

Голы: Олбрайтон, 30 - 1:0, Ихеаначо, 90 - 2:0

"Марсель" Франция – "Базель" Швейцария - 2:1 (1:0)

Голы: Милик, 19 (с пенальти) - 1:0, Милик, 68 - 2:0, Эспозито, 79 - 2:1

"Буде-Глимт" Норвегия – АЗ Нидерланды - 2:1 (1:0)

Голы: Пеллегрино, 39 - 1:0, Абухляль, 73 - 1:1, Сольбаккен, 90 (с пенальти) - 2:1

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