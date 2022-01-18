Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупную победу "Фиорентины" над "Дженоа", неожиданное поражение "Милана" от "Специи", выигрыш "Ювентуса" у "Удинезе", а также ничью между "Аталантой" и "Интером".
"Фиорентина" – "Дженоа" - 6:0 (3:0)
Голы: Одриосола, 15 - 1:0, Бонавентура, 34 - 2:0, Бираги, 42 - 3:0, Влахович, 51 - 4:0, Бираги, 69 - 5:0, Торрейра, 77 - 6:0
"Болонья" – "Наполи" - 0:2 (0:1)
Голы: Лосано, 20 - 0:1, Лосано, 47 - 0:2
"Милан" – "Специя" - 1:2 (1:0)
Голы: Рафаэл Леау, 45 - 1:0, Агудело, 64 - 1:1, Джаси, 90+5 - 1:2
"Аталанта" - "Интер" - 0:0
"Рома" - "Кальяри" - 1:0 (1:0)
Гол: Сержиу Оливейра (пен), 33 - 1:0
"Сассуоло" - "Верона" - 2:4 (0:2)
Голы: Капрари, 37 - 0:1, Барак, 44 - 0:2, Скамакка, 54 - 1:2, Барак (пен), 57 - 1:3, Дефрель, 67 - 2:3, Барак, 90 - 2:4
"Венеция" - "Эмполи" - 1:1 (0:1)
Голы: Журковски, 26 - 0:1, Окереке, 73 - 1:1
"Ювентус" – "Удинезе" - 2:0 (1:0)
Голы: Дибала, 19 - 1:0, Маккенни, 79 - 2:0
"Салернитана" – "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 10 - 0:2, Ладзари, 66 - 0:3
"Сампдория" – "Торино" - 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 18 Капуто, 1:1 – 27 Синго, 1:2 – 67 Прат.
Положение команд: "Интер" - 50 (21), "Милан" - 48, "Наполи" - 46, "Аталанта" - 42 (21), "Ювентус" - 41, "Фиорентина" - 35 (21), "Рома", "Лацио" - 35, "Торино" - 31 (21), "Верона" - 30, "Эмполи" - 29, "Сассуоло" - 28, "Болонья" - 27 (21), "Специя" - 22, "Удинезе" - 20 (20), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 18 (21), "Кальяри" - 16, "Дженоа" - 12, "Салернитана" - 11 (20).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17