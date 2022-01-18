Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупную победу "Фиорентины" над "Дженоа", неожиданное поражение "Милана" от "Специи", выигрыш "Ювентуса" у "Удинезе", а также ничью между "Аталантой" и "Интером".

"Фиорентина" – "Дженоа" - 6:0 (3:0)

Голы: Одриосола, 15 - 1:0, Бонавентура, 34 - 2:0, Бираги, 42 - 3:0, Влахович, 51 - 4:0, Бираги, 69 - 5:0, Торрейра, 77 - 6:0

"Болонья" – "Наполи" - 0:2 (0:1)

Голы: Лосано, 20 - 0:1, Лосано, 47 - 0:2

"Милан" – "Специя" - 1:2 (1:0)

Голы: Рафаэл Леау, 45 - 1:0, Агудело, 64 - 1:1, Джаси, 90+5 - 1:2

"Аталанта" - "Интер" - 0:0

"Рома" - "Кальяри" - 1:0 (1:0)

Гол: Сержиу Оливейра (пен), 33 - 1:0

"Сассуоло" - "Верона" - 2:4 (0:2)

Голы: Капрари, 37 - 0:1, Барак, 44 - 0:2, Скамакка, 54 - 1:2, Барак (пен), 57 - 1:3, Дефрель, 67 - 2:3, Барак, 90 - 2:4

"Венеция" - "Эмполи" - 1:1 (0:1)

Голы: Журковски, 26 - 0:1, Окереке, 73 - 1:1

"Ювентус" – "Удинезе" - 2:0 (1:0)

Голы: Дибала, 19 - 1:0, Маккенни, 79 - 2:0

"Салернитана" – "Лацио" - 0:3 (0:2)

Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 10 - 0:2, Ладзари, 66 - 0:3

"Сампдория" – "Торино" - 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 18 Капуто, 1:1 – 27 Синго, 1:2 – 67 Прат.

Положение команд: "Интер" - 50 (21), "Милан" - 48, "Наполи" - 46, "Аталанта" - 42 (21), "Ювентус" - 41, "Фиорентина" - 35 (21), "Рома", "Лацио" - 35, "Торино" - 31 (21), "Верона" - 30, "Эмполи" - 29, "Сассуоло" - 28, "Болонья" - 27 (21), "Специя" - 22, "Удинезе" - 20 (20), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 18 (21), "Кальяри" - 16, "Дженоа" - 12, "Салернитана" - 11 (20).

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