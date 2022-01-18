Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

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Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупную победу "Фиорентины" над "Дженоа", неожиданное поражение "Милана" от "Специи", выигрыш "Ювентуса" у "Удинезе", а также ничью между "Аталантой" и "Интером".

"Фиорентина" – "Дженоа" - 6:0 (3:0)
Голы: Одриосола, 15 - 1:0, Бонавентура, 34 - 2:0, Бираги, 42 - 3:0, Влахович, 51 - 4:0, Бираги, 69 - 5:0, Торрейра, 77 - 6:0

"Болонья" – "Наполи" - 0:2 (0:1)
Голы: Лосано, 20 - 0:1, Лосано, 47 - 0:2

"Милан" – "Специя" - 1:2 (1:0)
Голы: Рафаэл Леау, 45 - 1:0, Агудело, 64 - 1:1, Джаси, 90+5 - 1:2

"Аталанта" - "Интер" - 0:0

"Рома" - "Кальяри" - 1:0 (1:0)
Гол: Сержиу Оливейра (пен), 33 - 1:0

"Сассуоло" - "Верона" - 2:4 (0:2)
Голы: Капрари, 37 - 0:1, Барак, 44 - 0:2, Скамакка, 54 - 1:2, Барак (пен), 57 - 1:3, Дефрель, 67 - 2:3, Барак, 90 - 2:4

"Венеция" - "Эмполи" - 1:1 (0:1)
Голы: Журковски, 26 - 0:1, Окереке, 73 - 1:1

"Ювентус" – "Удинезе" - 2:0 (1:0)
Голы: Дибала, 19 - 1:0, Маккенни, 79 - 2:0

"Салернитана" – "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле, 7 - 0:1, Иммобиле, 10 - 0:2, Ладзари, 66 - 0:3

"Сампдория" – "Торино" - 1:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 18 Капуто, 1:1 – 27 Синго, 1:2 – 67 Прат.

Положение команд: "Интер" - 50 (21), "Милан" - 48, "Наполи" - 46, "Аталанта" - 42 (21), "Ювентус" - 41, "Фиорентина" - 35 (21), "Рома", "Лацио" - 35, "Торино" - 31 (21), "Верона" - 30, "Эмполи" - 29, "Сассуоло" - 28, "Болонья" - 27 (21), "Специя" - 22, "Удинезе" - 20 (20), "Сампдория" - 20, "Венеция" - 18 (21), "Кальяри" - 16, "Дженоа" - 12, "Салернитана" - 11 (20).

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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