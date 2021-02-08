Феерия Головина, очередные победы ПСЖ, "Лиона" и "Лилля". Все результаты 24-го тура Лиги 1

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился хет-триком и голевой передачей в матче с "Нимом". Шестую победу подряд одержал лидер турнира "Лилль". Также свои матчи выиграли преследователи лидера "Лион" и ПСЖ.

Результаты 24-го тура Лиги 1

"Лорьян" - "Реймс" - 1:0

"Лион" - "Страсбур" - 3:0

"Ланс" - "Ренн" - 0:0

"Брест" - "Бордо" - 2:1

"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0

"Ним" - "Монако" - 3:4

"Ницца" - "Анжер" - 3:0

"Монпелье" - "Дижон" - 4:2

"Нант" - "Лилль" - 0:2

"Марсель" - ПСЖ - 0:2

Положение команд: "Лилль" - 54, "Лион" - 52, ПСЖ - 51, "Монако" - 48, "Ренн" - 38 (23), "Ланс" - 36, "Метц" - 35, "Анжер" - 34, "Марсель" - 33 (22), "Бордо", "Монпелье" - 32, "Брест" - 30, "Ницца" - 29 (23), "Реймс" - 28, "Сент-Этьен" - 26, "Страсбур" - 25, "Лорьян" - 22 (23), "Нант" - 19, "Дижон" - 15, "Ним" - 15 (23).

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