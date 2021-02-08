Феерия Головина, очередные победы ПСЖ, "Лиона" и "Лилля". Все результаты 24-го тура Лиги 1
Завершились матчи 24-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился хет-триком и голевой передачей в матче с "Нимом". Шестую победу подряд одержал лидер турнира "Лилль". Также свои матчи выиграли преследователи лидера "Лион" и ПСЖ.
Результаты 24-го тура Лиги 1
"Лорьян" - "Реймс" - 1:0
"Лион" - "Страсбур" - 3:0
"Ланс" - "Ренн" - 0:0
"Брест" - "Бордо" - 2:1
"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0
"Ним" - "Монако" - 3:4
"Ницца" - "Анжер" - 3:0
"Монпелье" - "Дижон" - 4:2
"Нант" - "Лилль" - 0:2
"Марсель" - ПСЖ - 0:2
Положение команд: "Лилль" - 54, "Лион" - 52, ПСЖ - 51, "Монако" - 48, "Ренн" - 38 (23), "Ланс" - 36, "Метц" - 35, "Анжер" - 34, "Марсель" - 33 (22), "Бордо", "Монпелье" - 32, "Брест" - 30, "Ницца" - 29 (23), "Реймс" - 28, "Сент-Этьен" - 26, "Страсбур" - 25, "Лорьян" - 22 (23), "Нант" - 19, "Дижон" - 15, "Ним" - 15 (23).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13