Феерия Головина, очередные победы ПСЖ, "Лиона" и "Лилля". Все результаты 24-го тура Лиги 1

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Феерия Головина, очередные победы ПСЖ, "Лиона" и "Лилля". Все результаты 24-го тура Лиги 1

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Франции. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин отметился хет-триком и голевой передачей в матче с "Нимом". Шестую победу подряд одержал лидер турнира "Лилль". Также свои матчи выиграли преследователи лидера "Лион" и ПСЖ.

Результаты 24-го тура Лиги 1

"Лорьян" - "Реймс" - 1:0

"Лион" - "Страсбур" - 3:0

"Ланс" - "Ренн" - 0:0

"Брест" - "Бордо" - 2:1

"Сент-Этьен" - "Метц" - 1:0

"Ним" - "Монако" - 3:4

"Ницца" - "Анжер" - 3:0

"Монпелье" - "Дижон" - 4:2

"Нант" - "Лилль" - 0:2

"Марсель" - ПСЖ - 0:2

Положение команд: "Лилль" - 54, "Лион" - 52, ПСЖ - 51, "Монако" - 48, "Ренн" - 38 (23), "Ланс" - 36, "Метц" - 35, "Анжер" - 34, "Марсель" - 33 (22), "Бордо", "Монпелье" - 32, "Брест" - 30, "Ницца" - 29 (23), "Реймс" - 28, "Сент-Этьен" - 26, "Страсбур" - 25, "Лорьян" - 22 (23), "Нант" - 19, "Дижон" - 15, "Ним" - 15 (23).

Не пропустите: Руководитель "Монако" рассказал о странной реакции Головина на хет-трик в матче Лиги 1. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 7 февраля

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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