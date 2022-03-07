Феерия "Интера", победы "Ювентуса" и "Милана": результаты 28-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить разгромную победу "Интера" над "Салернитаной", успех "Милана" в матче лидеров с "Наполи", а также скромную победу "Ювентуса" над "Специей".

"Ювентус" – "Специя" - 1:0 (1:0)

Гол: Мората, 21 - 1:0

"Наполи" – "Милан" - 0:1 (0:0)

Гол: Жиру, 49 - 0:1

"Интер" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)

Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Мартинес, 56 - 3:0, Джеко, 64 - 4:0, Джеко, 69 - 5:0

"Фиорентина" – "Верона" - 1:1 (1:1)

Голы: Пентек, 10 - 1:0, Капрари, 20 (с пенальти)

"Болонья" – "Торино" - 0:0

"Венеция" – "Сассуоло" - 1:4 (1:3)

Голы: Распадори, 2 - 0:1, Берарди, 17 (с пенальти) - 0:2, Скамакка, 29 (с пенальти) - 0:3, Анри, 34 - 1:3, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:4

"Кальяри" - "Лацио" - 0:3 (0:2)

Голы: Иммобиле (пен), 19 - 0:1, Луис Альберто, 42 - 0:2, Фелипе Андерсон, 62 - 0:3

"Дженоа" - "Эмполи" - 0:0

"Рома" - "Аталанта" - 1:0 (1:0)

Гол: Абрахам, 32 - 1:0

"Удинезе" - "Сампдория" - 2:1 (2:1)

Голы: Деулофеу, 3 - 1:0, Удоджи, 12 - 2:0, Капуто, 13 - 2:1

Положение команд: "Милан" - 60, "Интер" - 58 (27), "Наполи" - 57, "Ювентус" - 53, "Рома" - 47, "Аталанта" - 47 (27), "Лацио" - 46, "Фиорентина" - 43 (27), "Верона" - 41, "Сассуоло" - 39, "Торино" - 34 (27), "Болонья" - 33 (27), "Эмполи" - 32, "Удинезе" - 29 (26), "Сампдория", "Специя" - 26, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (27), "Дженоа" - 18, "Салернитана" - 15 (26).

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