Феерия "Интера", победы "Ювентуса" и "Милана": результаты 28-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить разгромную победу "Интера" над "Салернитаной", успех "Милана" в матче лидеров с "Наполи", а также скромную победу "Ювентуса" над "Специей".
"Ювентус" – "Специя" - 1:0 (1:0)
Гол: Мората, 21 - 1:0
"Наполи" – "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 49 - 0:1
"Интер" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Мартинес, 56 - 3:0, Джеко, 64 - 4:0, Джеко, 69 - 5:0
"Фиорентина" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Пентек, 10 - 1:0, Капрари, 20 (с пенальти)
"Болонья" – "Торино" - 0:0
"Венеция" – "Сассуоло" - 1:4 (1:3)
Голы: Распадори, 2 - 0:1, Берарди, 17 (с пенальти) - 0:2, Скамакка, 29 (с пенальти) - 0:3, Анри, 34 - 1:3, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:4
"Кальяри" - "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле (пен), 19 - 0:1, Луис Альберто, 42 - 0:2, Фелипе Андерсон, 62 - 0:3
"Дженоа" - "Эмполи" - 0:0
"Рома" - "Аталанта" - 1:0 (1:0)
Гол: Абрахам, 32 - 1:0
"Удинезе" - "Сампдория" - 2:1 (2:1)
Голы: Деулофеу, 3 - 1:0, Удоджи, 12 - 2:0, Капуто, 13 - 2:1
Положение команд: "Милан" - 60, "Интер" - 58 (27), "Наполи" - 57, "Ювентус" - 53, "Рома" - 47, "Аталанта" - 47 (27), "Лацио" - 46, "Фиорентина" - 43 (27), "Верона" - 41, "Сассуоло" - 39, "Торино" - 34 (27), "Болонья" - 33 (27), "Эмполи" - 32, "Удинезе" - 29 (26), "Сампдория", "Специя" - 26, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (27), "Дженоа" - 18, "Салернитана" - 15 (26).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17