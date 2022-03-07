Феерия "Интера", победы "Ювентуса" и "Милана": результаты 28-го тура Серии А

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Феерия "Интера", победы "Ювентуса" и "Милана": результаты 28-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ювентуса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 28-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить разгромную победу "Интера" над "Салернитаной", успех "Милана" в матче лидеров с "Наполи", а также скромную победу "Ювентуса" над "Специей".

"Ювентус" – "Специя" - 1:0 (1:0)
Гол: Мората, 21 - 1:0

"Наполи" – "Милан" - 0:1 (0:0)
Гол: Жиру, 49 - 0:1

"Интер" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)
Голы: Мартинес, 22 - 1:0, Мартинес, 40 - 2:0, Мартинес, 56 - 3:0, Джеко, 64 - 4:0, Джеко, 69 - 5:0

"Фиорентина" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Пентек, 10 - 1:0, Капрари, 20 (с пенальти)

"Болонья" – "Торино" - 0:0

"Венеция" – "Сассуоло" - 1:4 (1:3)
Голы: Распадори, 2 - 0:1, Берарди, 17 (с пенальти) - 0:2, Скамакка, 29 (с пенальти) - 0:3, Анри, 34 - 1:3, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:4

"Кальяри" - "Лацио" - 0:3 (0:2)
Голы: Иммобиле (пен), 19 - 0:1, Луис Альберто, 42 - 0:2, Фелипе Андерсон, 62 - 0:3

"Дженоа" - "Эмполи" - 0:0

"Рома" - "Аталанта" - 1:0 (1:0)
Гол: Абрахам, 32 - 1:0

"Удинезе" - "Сампдория" - 2:1 (2:1)
Голы: Деулофеу, 3 - 1:0, Удоджи, 12 - 2:0, Капуто, 13 - 2:1

Положение команд: "Милан" - 60, "Интер" - 58 (27), "Наполи" - 57, "Ювентус" - 53, "Рома" - 47, "Аталанта" - 47 (27), "Лацио" - 46, "Фиорентина" - 43 (27), "Верона" - 41, "Сассуоло" - 39, "Торино" - 34 (27), "Болонья" - 33 (27), "Эмполи" - 32, "Удинезе" - 29 (26), "Сампдория", "Специя" - 26, "Кальяри" - 25, "Венеция" - 22 (27), "Дженоа" - 18, "Салернитана" - 15 (26).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
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