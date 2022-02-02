Феерия Испании, победа России: результаты Евро-2022 по футзалу 1 февраля
Фото: инстаграм инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
1 февраля состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Путевки в полуфинал завоевали Россия, победившая Грузию со счетом 3:1, и Испания, разгромившая Словакию (5:1).
Россия - Грузия - 3:1 (0:0)
Голы: Ниязов, 23 - 1:0, Бранко, 24 - 1:1, Чишкала, 28 - 2:1, Чишкала, 40 - 3:1
Испания - Словакия - 5:1 (3:0)
Голы: Мельядо, 2 - 1:0, Лосано, 10 - 2:0, Кампос, 16 - 3:0, Мельядо, 24 - 4:0, Сербин, 34 - 4:1, Кампос, 35 - 5:1
Не пропустите: Определились полуфиналисты Евро-2022 по футзалу. | http://soccernews.ru
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|О
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|Англия
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|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
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|3
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|4
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|6
|2
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|3
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|3
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|3
|4
|4
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|1
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|О
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|3
|5
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|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
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|3
|1