Феерия Казахстана, потеря Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 24 января

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24 января состоялись матчи 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе В. Италия и Словения сыграли вничью, Казахстан разгромил Финляндию.

Финляндия - Казахстан - 2:6 (1:1)

Голы: Хосио, 13 - 1:0, Оразов, 18 - 1:1, Корпела, 24 - 2:1, Игита, 25 - 2:2, Кнауб, 29 - 2:3, Оразов, 32 - 2:4, Кнауб, 34 - 2:5, Валиуллин, 40 - 2:6

Италия - Словения - 2:2 (1:1)

Голы: Николоди, 1 - 1:0, Мерлим, 10 (автогол) - 1:1, Хозян, 29 - 1:2, Мерлим, 32 - 2:2

Положение команд: Казахстан - 4, Словения, Италия - 2, Финляндия - 1.

В заключительном туре Казахстан сыграет с Италия, Словения встретится со Словенией. Матчи состоятся 28 января.

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