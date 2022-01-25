Феерия Казахстана, потеря Италии: результаты Евро-2022 по футзалу 24 января
Фото: инстаграм uefafutsal/Автор неизвестен
24 января состоялись матчи 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе В. Италия и Словения сыграли вничью, Казахстан разгромил Финляндию.
Финляндия - Казахстан - 2:6 (1:1)
Голы: Хосио, 13 - 1:0, Оразов, 18 - 1:1, Корпела, 24 - 2:1, Игита, 25 - 2:2, Кнауб, 29 - 2:3, Оразов, 32 - 2:4, Кнауб, 34 - 2:5, Валиуллин, 40 - 2:6
Италия - Словения - 2:2 (1:1)
Голы: Николоди, 1 - 1:0, Мерлим, 10 (автогол) - 1:1, Хозян, 29 - 1:2, Мерлим, 32 - 2:2
Положение команд: Казахстан - 4, Словения, Италия - 2, Финляндия - 1.
В заключительном туре Казахстан сыграет с Италия, Словения встретится со Словенией. Матчи состоятся 28 января.
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
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|2
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|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
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|3
|7
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|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
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|3
|6
|3
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|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1