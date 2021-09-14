Феерия киевского "Динамо", победы "Барселоны" и "МЮ": результаты матчей юношеской ЛЧ от 14 сентября

Теги динамо киевбарселонабавария мюнхенманчестер юнайтед

Феерия киевского "Динамо", победы "Барселоны" и "МЮ": результаты матчей юношеской ЛЧ от 14 сентября

14 сентября состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА. Стоит выделить крупную победу киевского "Динамо" над "Бенфикой", успех "Барселоны" в поединке с "Баварией", а также победу "Манчестер Юнайтед" над "Янг Бойз".

"Динамо" Киев, Украина - "Бенфика" Португалия - 4:0 (1:0)
Голы: Боль, 8 - 1:0, Бражко, 65 (с пенальти) - 2:0, Волошин, 79 - 3:0, Диалло, 80 - 4:0

"Барселона" Испания - "Бавария" Германия - 2:0 (1:0)
Голы: Ранхель, 24 - 1:0, Аркас, 64 - 2:0

"Янг Бойз" Швейцария - "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:1)
Гол: Шоретире, 14 - 0:1

"Вильярреал" Испания - "Аталанта" Италия - 2:0 (1:0)
Голы: Пачеко, 7 - 1:0, Гарсия, 90+1 - 2:0

"Лилль" Франция - "Вольфсбург" Германия - 2:0 (1:0)
Голы: Бика, 24 - 1:0, Бика, 90 - 2:0

"Севилья" Испания - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 2:0 (2:0)
Голы: Гомес, 35 - 1:0, Сарсана, 45 - 2:0

"Челси" Англия - "Зенит" Россия - 3:1 (0:1)
Голы: Ким, 35 - 0:1, Уэбстер, 52 - 1:1, Вейл, 69 - 2:1, Снсап-Белл, 72 - 3:1

"Мальме" Швеция - "Ювентус" Италия - 2:2 (1:2)
Голы: Шибозо, 7 - 0:1, Виделл, 10 - 1:1, Турко, 21 - 1:2, Линдман, 71 - 2:2

Не пропустите: Почеттино назвал фаворитов Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дюков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ

Дюков прокомментировал слова Путина о лимите на легионеров в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов