Феерия киевского "Динамо", победы "Барселоны" и "МЮ": результаты матчей юношеской ЛЧ от 14 сентября

14 сентября состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Юношеской Лиги УЕФА. Стоит выделить крупную победу киевского "Динамо" над "Бенфикой", успех "Барселоны" в поединке с "Баварией", а также победу "Манчестер Юнайтед" над "Янг Бойз".

"Динамо" Киев, Украина - "Бенфика" Португалия - 4:0 (1:0)

Голы: Боль, 8 - 1:0, Бражко, 65 (с пенальти) - 2:0, Волошин, 79 - 3:0, Диалло, 80 - 4:0

"Барселона" Испания - "Бавария" Германия - 2:0 (1:0)

Голы: Ранхель, 24 - 1:0, Аркас, 64 - 2:0

"Янг Бойз" Швейцария - "Манчестер Юнайтед" Англия - 0:1 (0:1)

Гол: Шоретире, 14 - 0:1

"Вильярреал" Испания - "Аталанта" Италия - 2:0 (1:0)

Голы: Пачеко, 7 - 1:0, Гарсия, 90+1 - 2:0

"Лилль" Франция - "Вольфсбург" Германия - 2:0 (1:0)

Голы: Бика, 24 - 1:0, Бика, 90 - 2:0

"Севилья" Испания - "Ред Булл Зальцбург" Австрия - 2:0 (2:0)

Голы: Гомес, 35 - 1:0, Сарсана, 45 - 2:0

"Челси" Англия - "Зенит" Россия - 3:1 (0:1)

Голы: Ким, 35 - 0:1, Уэбстер, 52 - 1:1, Вейл, 69 - 2:1, Снсап-Белл, 72 - 3:1

"Мальме" Швеция - "Ювентус" Италия - 2:2 (1:2)

Голы: Шибозо, 7 - 0:1, Виделл, 10 - 1:1, Турко, 21 - 1:2, Линдман, 71 - 2:2

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