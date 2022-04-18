Феерия "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 32-го тура Лиги 1

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Феерия "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 32-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу "Лиона" над "Бордо", а также успехи ПСЖ и "Монако" в поединках с "Марселем" и "Ренном".

ПСЖ – "Марсель" - 2:1 (2:1)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Чалета-Цар, 31 - 1:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 2:1

"Лион" – "Бордо" - 6:1 (3:0)
Голы: Дембеле, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 27 - 2:0, Лукас Пакета, 34 - 3:0, Февр, 46 - 4:0, Токо-Экамби, 68 - 5:0, Мара, 85 (с пенальти) - 5:1, Дембеле, 90 - 6:1

"Ницца" - "Лорьян" - 2:1 (0:0)
Голы: Делор (пен), 54 - 1:0, Лорьянте, 61 - 1:1, Делор, 88 - 2:1.

"Ренн" - "Монако" - 2:3 (1:1)
Голы: Тэт, 3 - 1:0, Вандерсон, 12 - 1:1, Бен-Йеддер, 57 - 1:2, Боадю, 77 - 1:3, Терье, 90+2 - 2:3

"Сент-Этьен" - "Брест" - 2:1 (2:1)
Голы: Онора, 8 - 0:1, Камара, 14 - 1:1, Камара, 39 - 2:1

"Лилль" - "Ланс" - 1:2 (1:2)
Голы: Франковски, 4 - 0:1, Калимуэндо, 37 - 0:2, Шека, 45 - 1:2

"Труа" - "Страсбур" - 1:1 (0:0)
Голы: Диалло, 56 - 0:1, Тардье, 85 - 1:1

"Монпелье" - "Реймс" - 0:0

"Метц" - "Клермон" - 1:1 (1:1)
Голы: де Превиль, 24 - 1:0, Доссу, 37 - 1:1

"Нант" - "Анжер" - 1:1 (0:1)
Голы: Буфаль, 18 - 0:1, Кулибали, 53 - 1:1

Положение команд: ПСЖ - 74, "Марсель" - 59, "Ренн" - 56, "Ницца" - 54, "Страсбур", "Монако" - 53, "Ланс" - 50, "Лион" - 49, "Лилль" - 48, "Нант" - 47, "Монпелье" - 42, "Брест" - 39, "Реймс" - 37, "Анжер" - 34, "Труа" - 33, "Лорьян" - 31, "Сент-Этьен" - 30, "Клермон" - 29, "Бордо" - 26, "Метц" - 24.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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