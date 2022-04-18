Феерия "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 32-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу "Лиона" над "Бордо", а также успехи ПСЖ и "Монако" в поединках с "Марселем" и "Ренном".

ПСЖ – "Марсель" - 2:1 (2:1)

Голы: Неймар, 12 - 1:0, Чалета-Цар, 31 - 1:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 2:1

"Лион" – "Бордо" - 6:1 (3:0)

Голы: Дембеле, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 27 - 2:0, Лукас Пакета, 34 - 3:0, Февр, 46 - 4:0, Токо-Экамби, 68 - 5:0, Мара, 85 (с пенальти) - 5:1, Дембеле, 90 - 6:1

"Ницца" - "Лорьян" - 2:1 (0:0)

Голы: Делор (пен), 54 - 1:0, Лорьянте, 61 - 1:1, Делор, 88 - 2:1.

"Ренн" - "Монако" - 2:3 (1:1)

Голы: Тэт, 3 - 1:0, Вандерсон, 12 - 1:1, Бен-Йеддер, 57 - 1:2, Боадю, 77 - 1:3, Терье, 90+2 - 2:3

"Сент-Этьен" - "Брест" - 2:1 (2:1)

Голы: Онора, 8 - 0:1, Камара, 14 - 1:1, Камара, 39 - 2:1

"Лилль" - "Ланс" - 1:2 (1:2)

Голы: Франковски, 4 - 0:1, Калимуэндо, 37 - 0:2, Шека, 45 - 1:2

"Труа" - "Страсбур" - 1:1 (0:0)

Голы: Диалло, 56 - 0:1, Тардье, 85 - 1:1

"Монпелье" - "Реймс" - 0:0

"Метц" - "Клермон" - 1:1 (1:1)

Голы: де Превиль, 24 - 1:0, Доссу, 37 - 1:1

"Нант" - "Анжер" - 1:1 (0:1)

Голы: Буфаль, 18 - 0:1, Кулибали, 53 - 1:1

Положение команд: ПСЖ - 74, "Марсель" - 59, "Ренн" - 56, "Ницца" - 54, "Страсбур", "Монако" - 53, "Ланс" - 50, "Лион" - 49, "Лилль" - 48, "Нант" - 47, "Монпелье" - 42, "Брест" - 39, "Реймс" - 37, "Анжер" - 34, "Труа" - 33, "Лорьян" - 31, "Сент-Этьен" - 30, "Клермон" - 29, "Бордо" - 26, "Метц" - 24.

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