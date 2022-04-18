Феерия "Лиона", успехи ПСЖ и "Монако": результаты 32-го тура Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 32-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу "Лиона" над "Бордо", а также успехи ПСЖ и "Монако" в поединках с "Марселем" и "Ренном".
ПСЖ – "Марсель" - 2:1 (2:1)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Чалета-Цар, 31 - 1:1, Мбаппе, 45 (с пенальти) - 2:1
"Лион" – "Бордо" - 6:1 (3:0)
Голы: Дембеле, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 27 - 2:0, Лукас Пакета, 34 - 3:0, Февр, 46 - 4:0, Токо-Экамби, 68 - 5:0, Мара, 85 (с пенальти) - 5:1, Дембеле, 90 - 6:1
"Ницца" - "Лорьян" - 2:1 (0:0)
Голы: Делор (пен), 54 - 1:0, Лорьянте, 61 - 1:1, Делор, 88 - 2:1.
"Ренн" - "Монако" - 2:3 (1:1)
Голы: Тэт, 3 - 1:0, Вандерсон, 12 - 1:1, Бен-Йеддер, 57 - 1:2, Боадю, 77 - 1:3, Терье, 90+2 - 2:3
"Сент-Этьен" - "Брест" - 2:1 (2:1)
Голы: Онора, 8 - 0:1, Камара, 14 - 1:1, Камара, 39 - 2:1
"Лилль" - "Ланс" - 1:2 (1:2)
Голы: Франковски, 4 - 0:1, Калимуэндо, 37 - 0:2, Шека, 45 - 1:2
"Труа" - "Страсбур" - 1:1 (0:0)
Голы: Диалло, 56 - 0:1, Тардье, 85 - 1:1
"Монпелье" - "Реймс" - 0:0
"Метц" - "Клермон" - 1:1 (1:1)
Голы: де Превиль, 24 - 1:0, Доссу, 37 - 1:1
"Нант" - "Анжер" - 1:1 (0:1)
Голы: Буфаль, 18 - 0:1, Кулибали, 53 - 1:1
Положение команд: ПСЖ - 74, "Марсель" - 59, "Ренн" - 56, "Ницца" - 54, "Страсбур", "Монако" - 53, "Ланс" - 50, "Лион" - 49, "Лилль" - 48, "Нант" - 47, "Монпелье" - 42, "Брест" - 39, "Реймс" - 37, "Анжер" - 34, "Труа" - 33, "Лорьян" - 31, "Сент-Этьен" - 30, "Клермон" - 29, "Бордо" - 26, "Метц" - 24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13