Феерия "Ливерпуля", провал "Ман Юнайтед", успех "Сити": результаты 8-го тура АПЛ

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Феерия "Ливерпуля", провал "Ман Юнайтед", успех "Сити": результаты 8-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Лестера" над "Манчестер Юнайтед", крупный успех "Ливерпуля" в поединке с "Уотфордом", выигрыш "Манчестер Сити" и "Бернли", а также победу "Челси" в матче с "Брентфордом".

"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 0:5 (0:2)
Голы: Мане, 9 - 0:1, Фирмино, 37 - 0:2, Фирмино, 52 - 0:3, Салах, 54 - 0:4, Фирмино, 90 - 0:5

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2 (1:1)
Голы: Гринвуд, 19 - 0:1, Тилеманс, 31 - 1:1, Сеюнджю, 78 - 2:1, Рэшфорд, 82 - 2:2, Варди, 83 - 3:2, Дака, 90 - 4:2

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 2:0 (1:0)
Голы: Бернарду Силва, 12 - 1:0, де Брюйне, 70 - 2:0

"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" - 2:3 (0:0)
Голы: Ингз, 48 - 1:0, Макгинн, 68 - 2:0, Саисс, 80 - 2:1, Коуди, 85 - 2:2, Рубен Невеш, 90 - 2:3

"Норвич" - "Брайтон" 0:0

"Саутгемптон" - "Лидс" - 1:0 (0:0)
Гол: Броя, 53 - 1:0

"Брентфорд" - "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Чилуэлл, 45 - 0:1

"Эвертон" Ливерпуль – "Вест Хэм" Лондон - 0:1 (0:0)
Гол: Огбонна, 74 - 0:1

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм" - 2:3 (1:3)
Голы: Уилсон, 2 - 1:0, Ндомбеле, 17 - 1:1, Кейн, 22 - 1:2, Сон Хын Мин, 45 - 1:3, Дайер, 89 (автогол) - 2:3

"Арсенал" Лондон – "Кристал Пэлас" Лондон - 2:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 8 - 1:0, Бентеке, 50 - 1:1, Эдуар, 73 - 1:2, Ляказетт, 90+5 - 2:2

Положение команд: "Челси" - 19, "Ливерпуль" - 18, "Манчестер Сити" - 17, "Брайтон", "Тоттенхэм" - 15, "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Эвертон" - 14, "Брентфорд", "Вулверхэмптон" - 12, "Лестер", "Арсенал" - 11, "Астон Вилла" - 10, "Кристал Пэлас" - 8, "Саутгемптон", "Уотфорд" - 7, "Лидс" - 6, "Бернли", "Ньюкасл" - 3, "Норвич" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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