Феерия "Ливерпуля", провал "Ман Юнайтед", успех "Сити": результаты 8-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Лестера" над "Манчестер Юнайтед", крупный успех "Ливерпуля" в поединке с "Уотфордом", выигрыш "Манчестер Сити" и "Бернли", а также победу "Челси" в матче с "Брентфордом".

"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 0:5 (0:2)

Голы: Мане, 9 - 0:1, Фирмино, 37 - 0:2, Фирмино, 52 - 0:3, Салах, 54 - 0:4, Фирмино, 90 - 0:5

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2 (1:1)

Голы: Гринвуд, 19 - 0:1, Тилеманс, 31 - 1:1, Сеюнджю, 78 - 2:1, Рэшфорд, 82 - 2:2, Варди, 83 - 3:2, Дака, 90 - 4:2

"Манчестер Сити" - "Бернли" - 2:0 (1:0)

Голы: Бернарду Силва, 12 - 1:0, де Брюйне, 70 - 2:0

"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" - 2:3 (0:0)

Голы: Ингз, 48 - 1:0, Макгинн, 68 - 2:0, Саисс, 80 - 2:1, Коуди, 85 - 2:2, Рубен Невеш, 90 - 2:3

"Норвич" - "Брайтон" 0:0

"Саутгемптон" - "Лидс" - 1:0 (0:0)

Гол: Броя, 53 - 1:0

"Брентфорд" - "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Чилуэлл, 45 - 0:1

"Эвертон" Ливерпуль – "Вест Хэм" Лондон - 0:1 (0:0)

Гол: Огбонна, 74 - 0:1

"Ньюкасл" – "Тоттенхэм" - 2:3 (1:3)

Голы: Уилсон, 2 - 1:0, Ндомбеле, 17 - 1:1, Кейн, 22 - 1:2, Сон Хын Мин, 45 - 1:3, Дайер, 89 (автогол) - 2:3

"Арсенал" Лондон – "Кристал Пэлас" Лондон - 2:2 (1:0)

Голы: Обамеянг, 8 - 1:0, Бентеке, 50 - 1:1, Эдуар, 73 - 1:2, Ляказетт, 90+5 - 2:2

Положение команд: "Челси" - 19, "Ливерпуль" - 18, "Манчестер Сити" - 17, "Брайтон", "Тоттенхэм" - 15, "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Эвертон" - 14, "Брентфорд", "Вулверхэмптон" - 12, "Лестер", "Арсенал" - 11, "Астон Вилла" - 10, "Кристал Пэлас" - 8, "Саутгемптон", "Уотфорд" - 7, "Лидс" - 6, "Бернли", "Ньюкасл" - 3, "Норвич" - 2.

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