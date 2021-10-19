Феерия "Ливерпуля", провал "Ман Юнайтед", успех "Сити": результаты 8-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Лестера" над "Манчестер Юнайтед", крупный успех "Ливерпуля" в поединке с "Уотфордом", выигрыш "Манчестер Сити" и "Бернли", а также победу "Челси" в матче с "Брентфордом".
"Уотфорд" - "Ливерпуль" - 0:5 (0:2)
Голы: Мане, 9 - 0:1, Фирмино, 37 - 0:2, Фирмино, 52 - 0:3, Салах, 54 - 0:4, Фирмино, 90 - 0:5
"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 4:2 (1:1)
Голы: Гринвуд, 19 - 0:1, Тилеманс, 31 - 1:1, Сеюнджю, 78 - 2:1, Рэшфорд, 82 - 2:2, Варди, 83 - 3:2, Дака, 90 - 4:2
"Манчестер Сити" - "Бернли" - 2:0 (1:0)
Голы: Бернарду Силва, 12 - 1:0, де Брюйне, 70 - 2:0
"Астон Вилла" - "Вулверхэмптон" - 2:3 (0:0)
Голы: Ингз, 48 - 1:0, Макгинн, 68 - 2:0, Саисс, 80 - 2:1, Коуди, 85 - 2:2, Рубен Невеш, 90 - 2:3
"Норвич" - "Брайтон" 0:0
"Саутгемптон" - "Лидс" - 1:0 (0:0)
Гол: Броя, 53 - 1:0
"Брентфорд" - "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Чилуэлл, 45 - 0:1
"Эвертон" Ливерпуль – "Вест Хэм" Лондон - 0:1 (0:0)
Гол: Огбонна, 74 - 0:1
"Ньюкасл" – "Тоттенхэм" - 2:3 (1:3)
Голы: Уилсон, 2 - 1:0, Ндомбеле, 17 - 1:1, Кейн, 22 - 1:2, Сон Хын Мин, 45 - 1:3, Дайер, 89 (автогол) - 2:3
"Арсенал" Лондон – "Кристал Пэлас" Лондон - 2:2 (1:0)
Голы: Обамеянг, 8 - 1:0, Бентеке, 50 - 1:1, Эдуар, 73 - 1:2, Ляказетт, 90+5 - 2:2
Положение команд: "Челси" - 19, "Ливерпуль" - 18, "Манчестер Сити" - 17, "Брайтон", "Тоттенхэм" - 15, "Манчестер Юнайтед", "Вест Хэм", "Эвертон" - 14, "Брентфорд", "Вулверхэмптон" - 12, "Лестер", "Арсенал" - 11, "Астон Вилла" - 10, "Кристал Пэлас" - 8, "Саутгемптон", "Уотфорд" - 7, "Лидс" - 6, "Бернли", "Ньюкасл" - 3, "Норвич" - 2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18