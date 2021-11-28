Феерия "Ливерпуля", успех "Арсенала", ничья между "Челси" и "МЮ": результаты 13-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Ливерпуля" над "Саутгемптоном", успех "Арсенала" в поединке с "Ньюкаслом", а также ничью между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
"Арсенал" – "Ньюкасл" - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 56 Сака, 2:0 – 66 Мартинелли.
"Норвич" – "Вулверхэмптон" - 0:0
"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 15 Таргетт, 0:2 – 86 Макгинн, 1:2 – 90 Гехи.
"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – 2 Жота, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 37 Алькантара, 4:0 – 52 ван Дейк.
"Лестер" – "Уотфорд" - 4:2 (3:1)
Голы: Мэддисон, 16 - 1:0, Кинг, 30 (с пенальти) - 1:1, Варди, 34 - 2:1, Варди, 42 - 3:1, Деннис, 61 - 3:2, Лукман, 68 - 4:2
"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Гюндоган, 33 - 1:0, Фернандиньо, 90 - 2:0, Лансини, 90+4 - 2:1
"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:0)
Голы: Санчо, 50 - 0:1, Жоржиньо, 69 (с пенальти) - 1:1
"Бернли" - "Тоттенхэм" - перенесен
"Брайтон" - "Лидс" - 0:0
"Брентфорд" - "Эвертон" - 1:0 (1:0)
Голы: Тони, 24 (с пенальти) - 1:0
Положение команд: "Челси" - 30, "Манчестер Сити" - 29, "Ливерпуль" - 28, "Вест Хэм", "Арсенал" - 23, "Вулверхэмптон" - 20, "Тоттенхэм" - 19, "Манчестер Юнайтед", "Брайтон", "Лестер" - 18, "Кристал Пэлас", "Брентфорд", "Астон Вилла" - 16, "Эвертон" - 15, "Саутгемптон" - 14, "Уотфорд" - 13, "Лидс" - 12, "Бернли", "Норвич" - 9, "Ньюкасл" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18