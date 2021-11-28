Феерия "Ливерпуля", успех "Арсенала", ничья между "Челси" и "МЮ": результаты 13-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Ливерпуля" над "Саутгемптоном", успех "Арсенала" в поединке с "Ньюкаслом", а также ничью между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" – "Ньюкасл" - 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 56 Сака, 2:0 – 66 Мартинелли.

"Норвич" – "Вулверхэмптон" - 0:0

"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – 15 Таргетт, 0:2 – 86 Макгинн, 1:2 – 90 Гехи.

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 4:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 2 Жота, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 37 Алькантара, 4:0 – 52 ван Дейк.

"Лестер" – "Уотфорд" - 4:2 (3:1)

Голы: Мэддисон, 16 - 1:0, Кинг, 30 (с пенальти) - 1:1, Варди, 34 - 2:1, Варди, 42 - 3:1, Деннис, 61 - 3:2, Лукман, 68 - 4:2

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)

Голы: Гюндоган, 33 - 1:0, Фернандиньо, 90 - 2:0, Лансини, 90+4 - 2:1

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:0)

Голы: Санчо, 50 - 0:1, Жоржиньо, 69 (с пенальти) - 1:1

"Бернли" - "Тоттенхэм" - перенесен

"Брайтон" - "Лидс" - 0:0

"Брентфорд" - "Эвертон" - 1:0 (1:0)

Голы: Тони, 24 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: "Челси" - 30, "Манчестер Сити" - 29, "Ливерпуль" - 28, "Вест Хэм", "Арсенал" - 23, "Вулверхэмптон" - 20, "Тоттенхэм" - 19, "Манчестер Юнайтед", "Брайтон", "Лестер" - 18, "Кристал Пэлас", "Брентфорд", "Астон Вилла" - 16, "Эвертон" - 15, "Саутгемптон" - 14, "Уотфорд" - 13, "Лидс" - 12, "Бернли", "Норвич" - 9, "Ньюкасл" - 6.

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