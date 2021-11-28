Феерия "Ливерпуля", успех "Арсенала", ничья между "Челси" и "МЮ": результаты 13-го тура АПЛ

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Феерия "Ливерпуля", успех "Арсенала", ничья между "Челси" и "МЮ": результаты 13-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 13-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Ливерпуля" над "Саутгемптоном", успех "Арсенала" в поединке с "Ньюкаслом", а также ничью между "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

"Арсенал" – "Ньюкасл" - 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – 56 Сака, 2:0 – 66 Мартинелли.

"Норвич" – "Вулверхэмптон" - 0:0

"Кристал Пэлас" – "Астон Вилла" - 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 15 Таргетт, 0:2 – 86 Макгинн, 1:2 – 90 Гехи.

"Ливерпуль" – "Саутгемптон" - 4:0 (3:0)
Голы: 1:0 – 2 Жота, 2:0 – 32 Жота, 3:0 – 37 Алькантара, 4:0 – 52 ван Дейк.

"Лестер" – "Уотфорд" - 4:2 (3:1)
Голы: Мэддисон, 16 - 1:0, Кинг, 30 (с пенальти) - 1:1, Варди, 34 - 2:1, Варди, 42 - 3:1, Деннис, 61 - 3:2, Лукман, 68 - 4:2

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм" - 2:1 (1:0)
Голы: Гюндоган, 33 - 1:0, Фернандиньо, 90 - 2:0, Лансини, 90+4 - 2:1

"Челси" – "Манчестер Юнайтед" - 1:1 (0:0)
Голы: Санчо, 50 - 0:1, Жоржиньо, 69 (с пенальти) - 1:1

"Бернли" - "Тоттенхэм" - перенесен

"Брайтон" - "Лидс" - 0:0

"Брентфорд" - "Эвертон" - 1:0 (1:0)

Голы: Тони, 24 (с пенальти) - 1:0

Положение команд: "Челси" - 30, "Манчестер Сити" - 29, "Ливерпуль" - 28, "Вест Хэм", "Арсенал" - 23, "Вулверхэмптон" - 20, "Тоттенхэм" - 19, "Манчестер Юнайтед", "Брайтон", "Лестер" - 18, "Кристал Пэлас", "Брентфорд", "Астон Вилла" - 16, "Эвертон" - 15, "Саутгемптон" - 14, "Уотфорд" - 13, "Лидс" - 12, "Бернли", "Норвич" - 9, "Ньюкасл" - 6.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
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3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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