Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ

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Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ

Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Норвичем", успех "Ливерпуля" в игре с "Бернли", а также потерю очков "Манчестер Юнайтед" в поединке с "Саутгемптоном".

"Норвич" – "Манчестер Сити" - 0:4 (0:1)
Голы: Стерлинг, 31 - 0:1, Фоден, 48 - 0:2, Стерлинг, 70 - 0:3, Стерлинг, 90 - 0:4

"Бернли" – "Ливерпуль" - 0:1 (0:1)
Гол: Фабиньо, 40 - 0:1

"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:2)
Голы: Хименес, 6 - 0:1, Дендонкер, 18 - 0:2

"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 21 Санчо, 1:1 – 48 Адамс.

"Уотфорд" – "Брайтон" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 44 Мопе, 0:2 – 82 Уэбстер.

"Эвертон" – "Лидс" - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 10 Коулмэн, 2:0 – 23 Кин, 3:0 – 78 Гордон.

"Брентфорд" – "Кристал Пэлас" - 0:0

"Ньюкасл" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)
Гол: Триппьер, 35 - 1:0

"Лестер" – "Вест Хэм" - 2:2 (1:1)
Голы: Боуэн, 10 - 0:1, Тилеманс, 45 (с пенальти) - 1:1, Рикарду Перейра, 57 - 2:1, Доусон, 90+1 - 2:2

"Челси" - "Арсенал" - перенесен

Положение команд: "Манчестер Сити" - 63, "Ливерпуль" - 54 (24), "Челси" - 47 (24), "Вест Хэм" - 41, "Манчестер Юнайтед" - 40 (24), "Арсенал" - 39 (22), "Вулверхэмптон" - 37 (23), "Тоттенхэм" - 36 (22), "Брайтон"- 33 (23), "Саутгемптон" - 29 (24), "Лестер" - 27 (22), "Астон Вилла" - 27 (23), "Кристал Пэлас" - 26 (24), "Брентфорд" - 24 (25), "Лидс" - 23 (23), "Эвертон" - 22 (22), "Ньюкасл" - 21 (21), "Норвич" - 17 (24), "Уотфорд" - 15 (23), "Бернли" - 14 (21).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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