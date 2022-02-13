Феерия "Ман Сити", тяжелая победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 25-го тура АПЛ
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 25-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Норвичем", успех "Ливерпуля" в игре с "Бернли", а также потерю очков "Манчестер Юнайтед" в поединке с "Саутгемптоном".
"Норвич" – "Манчестер Сити" - 0:4 (0:1)
Голы: Стерлинг, 31 - 0:1, Фоден, 48 - 0:2, Стерлинг, 70 - 0:3, Стерлинг, 90 - 0:4
"Бернли" – "Ливерпуль" - 0:1 (0:1)
Гол: Фабиньо, 40 - 0:1
"Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:2)
Голы: Хименес, 6 - 0:1, Дендонкер, 18 - 0:2
"Манчестер Юнайтед" – "Саутгемптон" - 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – 21 Санчо, 1:1 – 48 Адамс.
"Уотфорд" – "Брайтон" - 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – 44 Мопе, 0:2 – 82 Уэбстер.
"Эвертон" – "Лидс" - 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 10 Коулмэн, 2:0 – 23 Кин, 3:0 – 78 Гордон.
"Брентфорд" – "Кристал Пэлас" - 0:0
"Ньюкасл" – "Астон Вилла" - 1:0 (1:0)
Гол: Триппьер, 35 - 1:0
"Лестер" – "Вест Хэм" - 2:2 (1:1)
Голы: Боуэн, 10 - 0:1, Тилеманс, 45 (с пенальти) - 1:1, Рикарду Перейра, 57 - 2:1, Доусон, 90+1 - 2:2
"Челси" - "Арсенал" - перенесен
Положение команд: "Манчестер Сити" - 63, "Ливерпуль" - 54 (24), "Челси" - 47 (24), "Вест Хэм" - 41, "Манчестер Юнайтед" - 40 (24), "Арсенал" - 39 (22), "Вулверхэмптон" - 37 (23), "Тоттенхэм" - 36 (22), "Брайтон"- 33 (23), "Саутгемптон" - 29 (24), "Лестер" - 27 (22), "Астон Вилла" - 27 (23), "Кристал Пэлас" - 26 (24), "Брентфорд" - 24 (25), "Лидс" - 23 (23), "Эвертон" - 22 (22), "Ньюкасл" - 21 (21), "Норвич" - 17 (24), "Уотфорд" - 15 (23), "Бернли" - 14 (21).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18