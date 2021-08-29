Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ

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Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ

Фото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен

В чемпионате Англии состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить разгромную победу "Манчестер Сити" в матче с "Арсеналом" со счетом 5:0, "Тоттенхэм" с минимальным счетом победил "Уотфорд" и вышел на первое место, "Ливерпуль" и "Челси" победителя не выявили, а "Манчестер Юнайтед" добыл тяжелую победу над "Вулверхэмптоном".

"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Сон Хын Мин, 42 - 1:0

"Бернли" – "Лидс" - 1:1 (0:0)
Голы: Вуд, 61 - 1:0, Бэмфорд, 86 - 1:1

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Гринвуд, 80 - 0:1

"Ливерпуль" – "Челси" - 1:1 (1:1)
Голы: Хавертц, 22 - 0:1, Салах, 45 (с пенальти) - 1:1

"Манчестер Сити" – "Арсенал" - 5:0 (3:0)
Голы: Гюндоган, 7 - 1:0, Ферран Торрес, 12 - 2:0, Габриэл Жезус, 43 - 3:0, Родри, 53 - 4:0, Ферран Торрес, 84 - 5:0

"Астон Вилла" – "Брентфорд" - 1:1 (1:1)
Голы: Тоуни, 7 - 0:1, Буэндиа, 13 - 1:1

"Брайтон" – "Эвертон" - 0:2 (0:1)
Голы: Грэй, 41 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 58 (с пенальти) - 0:2 

"Ньюкасл" – "Саутгемптон" - 2:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 55 - 1:0, Эльюнусси, 74 - 1:1, Сен-Максимен, 90 - 2:1, Уорд-Проуз, 90 (с пенальти) - 2:2

"Норвич" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Варди, 8 - 0:1, Пукки, 44 (с пенальти) - 1:1, Олбрайтон, 76 - 1:2

"Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" - 2:2 (1:0)
Голы: Форнальс, 39 - 1:0, Галлахер, 58 - 1:1, Антонио, 68 - 2:1, Галлахер, 70 - 2:2

Положение команд: "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Эвертон" - 7, "Манчестер Сити", "Брайтон", "Лестер" - 6, "Брентфорд" - 5, "Астон Вилла" - 4, "Уотфорд" - 3, "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Лидс" - 2, "Бернли", "Ньюкасл" - 1, "Вулверхэмптон", "Норвич", "Арсенал" - 0.

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Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги

Феерии "Баварии" и "Байера", лидерство "Вольфсбурга": результаты 3-го тура Бундеслиги

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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