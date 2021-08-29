Феерия "Манчестер Сити", позор "Арсенала" и лидерство "Тоттенхэма": результаты 3-го тура АПЛ
Фото: инстаграм АПЛ/Автор неизвестен
В чемпионате Англии состоялись матчи 3-го тура. Стоит отметить разгромную победу "Манчестер Сити" в матче с "Арсеналом" со счетом 5:0, "Тоттенхэм" с минимальным счетом победил "Уотфорд" и вышел на первое место, "Ливерпуль" и "Челси" победителя не выявили, а "Манчестер Юнайтед" добыл тяжелую победу над "Вулверхэмптоном".
"Тоттенхэм" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Сон Хын Мин, 42 - 1:0
"Бернли" – "Лидс" - 1:1 (0:0)
Голы: Вуд, 61 - 1:0, Бэмфорд, 86 - 1:1
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 0:1 (0:0)
Гол: Гринвуд, 80 - 0:1
"Ливерпуль" – "Челси" - 1:1 (1:1)
Голы: Хавертц, 22 - 0:1, Салах, 45 (с пенальти) - 1:1
"Манчестер Сити" – "Арсенал" - 5:0 (3:0)
Голы: Гюндоган, 7 - 1:0, Ферран Торрес, 12 - 2:0, Габриэл Жезус, 43 - 3:0, Родри, 53 - 4:0, Ферран Торрес, 84 - 5:0
"Астон Вилла" – "Брентфорд" - 1:1 (1:1)
Голы: Тоуни, 7 - 0:1, Буэндиа, 13 - 1:1
"Брайтон" – "Эвертон" - 0:2 (0:1)
Голы: Грэй, 41 - 0:1, Кэлверт-Льюин, 58 (с пенальти) - 0:2
"Ньюкасл" – "Саутгемптон" - 2:2 (0:0)
Голы: Уилсон, 55 - 1:0, Эльюнусси, 74 - 1:1, Сен-Максимен, 90 - 2:1, Уорд-Проуз, 90 (с пенальти) - 2:2
"Норвич" – "Лестер" - 1:2 (1:1)
Голы: Варди, 8 - 0:1, Пукки, 44 (с пенальти) - 1:1, Олбрайтон, 76 - 1:2
"Вест Хэм" – "Кристал Пэлас" - 2:2 (1:0)
Голы: Форнальс, 39 - 1:0, Галлахер, 58 - 1:1, Антонио, 68 - 2:1, Галлахер, 70 - 2:2
Положение команд: "Тоттенхэм" - 9, "Вест Хэм", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Ливерпуль", "Эвертон" - 7, "Манчестер Сити", "Брайтон", "Лестер" - 6, "Брентфорд" - 5, "Астон Вилла" - 4, "Уотфорд" - 3, "Саутгемптон", "Кристал Пэлас", "Лидс" - 2, "Бернли", "Ньюкасл" - 1, "Вулверхэмптон", "Норвич", "Арсенал" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18