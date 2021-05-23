Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

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Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Завершились все матчи 38-го тура в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" одолел "Кристал Пэлас" и пробился в Лигу Чемпионов.

Результаты 38-го тура АПЛ

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 36 - 1:0, Мане, 74 - 2:0

"Арсенал" – "Брайтон" - 2:0 (0:0)
Голы: Пепе, 49 - 1:0, Пепе, 60 - 2:0
 
"Астон Вилла" – "Челси" - 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 43 - 1:0, Эль-Гази, 52 (с пенальти) - 2:0, Чилуэлл, 70 - 2:1

"Лидс" – "Вест Бромвич" - 3:1 (2:0)
Голы: Родриго, 17 - 1:0, Филлипс, 42 - 2:0, Бэмфорд, 79 (с пенальти) - 3:0, Робсон-Кану, 90 - 3:1 

"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:4 (1:1)
Голы: Варди, 18 (с пенальти) - 1:0, Кейн, 41 - 1:1, Варди, 52 (с пенальти) - 2:1, Шмейхель, 76 (автогол) - 2:2, Бэйл, 87 - 2:3, Бэйл, 90+6 - 2:4 

"Манчестер Сити" – "Эвертон" - 5:0 (2:0)
Голы: де Брюйне, 11 - 1:0, Габриэл Жезус, 14 - 2:0, Фоден, 53 - 3:0, Агуэро, 71 - 4:0, Агуэро, 76 - 5:0

"Шеффилд Юнайтед" – "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Макголдрик, 24 - 1:0

"Вест Хэм" – "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)
Голы: Форнальс, 30 - 1:0, Форнальс, 33 - 2:0, Райс, 86 - 3:0

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)
Голы: Эланга, 13 - 0:1, Семеду, 39 - 1:1, Мата, 45 (с пенальти) - 1:2

"Фулхэм" – "Ньюкасл" - 0:2 (0:1)
Голы: Уиллок, 23 - 0:1, Шер, 88 (с пенальти) - 0:2

Итоговое положение команд: "Манчестер Сити" - 86, "Манчестер Юнайтед" - 74, "Ливерпуль" - 69, "Челси" - 67, "Лестер" - 66, "Вест Хэм" - 65, "Тоттенхэм" - 62, "Арсенал" - 61, "Лидс", "Эвертон" - 59, "Астон Вилла" - 55, "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" - 45, "Кристал Пэлас" - 44, "Саутгемптон" - 43, "Брайтон" - 41, "Бернли" - 39, "Фулхэм" - 28, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд Юнайтед" - 23.

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"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

"Манчестер Сити" уничтожил "Эвертон" в заключительном туре АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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