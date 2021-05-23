Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Завершились все матчи 38-го тура в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" одолел "Кристал Пэлас" и пробился в Лигу Чемпионов.
Результаты 38-го тура АПЛ
"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)
Голы: Мане, 36 - 1:0, Мане, 74 - 2:0
"Арсенал" – "Брайтон" - 2:0 (0:0)
Голы: Пепе, 49 - 1:0, Пепе, 60 - 2:0
"Астон Вилла" – "Челси" - 2:1 (1:0)
Голы: Траоре, 43 - 1:0, Эль-Гази, 52 (с пенальти) - 2:0, Чилуэлл, 70 - 2:1
"Лидс" – "Вест Бромвич" - 3:1 (2:0)
Голы: Родриго, 17 - 1:0, Филлипс, 42 - 2:0, Бэмфорд, 79 (с пенальти) - 3:0, Робсон-Кану, 90 - 3:1
"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:4 (1:1)
Голы: Варди, 18 (с пенальти) - 1:0, Кейн, 41 - 1:1, Варди, 52 (с пенальти) - 2:1, Шмейхель, 76 (автогол) - 2:2, Бэйл, 87 - 2:3, Бэйл, 90+6 - 2:4
"Манчестер Сити" – "Эвертон" - 5:0 (2:0)
Голы: де Брюйне, 11 - 1:0, Габриэл Жезус, 14 - 2:0, Фоден, 53 - 3:0, Агуэро, 71 - 4:0, Агуэро, 76 - 5:0
"Шеффилд Юнайтед" – "Бернли" - 1:0 (1:0)
Гол: Макголдрик, 24 - 1:0
"Вест Хэм" – "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)
Голы: Форнальс, 30 - 1:0, Форнальс, 33 - 2:0, Райс, 86 - 3:0
"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)
Голы: Эланга, 13 - 0:1, Семеду, 39 - 1:1, Мата, 45 (с пенальти) - 1:2
"Фулхэм" – "Ньюкасл" - 0:2 (0:1)
Голы: Уиллок, 23 - 0:1, Шер, 88 (с пенальти) - 0:2
Итоговое положение команд: "Манчестер Сити" - 86, "Манчестер Юнайтед" - 74, "Ливерпуль" - 69, "Челси" - 67, "Лестер" - 66, "Вест Хэм" - 65, "Тоттенхэм" - 62, "Арсенал" - 61, "Лидс", "Эвертон" - 59, "Астон Вилла" - 55, "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" - 45, "Кристал Пэлас" - 44, "Саутгемптон" - 43, "Брайтон" - 41, "Бернли" - 39, "Фулхэм" - 28, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд Юнайтед" - 23.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18