Феерия "Манчестер Сити", успех "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед": все результаты 38-го тура чемпионата Англии

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Завершились все матчи 38-го тура в чемпионате Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" победил "Вулверхэмптон", "Ливерпуль" одолел "Кристал Пэлас" и пробился в Лигу Чемпионов.

Результаты 38-го тура АПЛ

"Ливерпуль" – "Кристал Пэлас" - 2:0 (1:0)

Голы: Мане, 36 - 1:0, Мане, 74 - 2:0

"Арсенал" – "Брайтон" - 2:0 (0:0)

Голы: Пепе, 49 - 1:0, Пепе, 60 - 2:0



"Астон Вилла" – "Челси" - 2:1 (1:0)

Голы: Траоре, 43 - 1:0, Эль-Гази, 52 (с пенальти) - 2:0, Чилуэлл, 70 - 2:1

"Лидс" – "Вест Бромвич" - 3:1 (2:0)

Голы: Родриго, 17 - 1:0, Филлипс, 42 - 2:0, Бэмфорд, 79 (с пенальти) - 3:0, Робсон-Кану, 90 - 3:1

"Лестер" – "Тоттенхэм" - 2:4 (1:1)

Голы: Варди, 18 (с пенальти) - 1:0, Кейн, 41 - 1:1, Варди, 52 (с пенальти) - 2:1, Шмейхель, 76 (автогол) - 2:2, Бэйл, 87 - 2:3, Бэйл, 90+6 - 2:4

"Манчестер Сити" – "Эвертон" - 5:0 (2:0)

Голы: де Брюйне, 11 - 1:0, Габриэл Жезус, 14 - 2:0, Фоден, 53 - 3:0, Агуэро, 71 - 4:0, Агуэро, 76 - 5:0

"Шеффилд Юнайтед" – "Бернли" - 1:0 (1:0)

Гол: Макголдрик, 24 - 1:0

"Вест Хэм" – "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)

Голы: Форнальс, 30 - 1:0, Форнальс, 33 - 2:0, Райс, 86 - 3:0

"Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед" - 1:2 (1:2)

Голы: Эланга, 13 - 0:1, Семеду, 39 - 1:1, Мата, 45 (с пенальти) - 1:2

"Фулхэм" – "Ньюкасл" - 0:2 (0:1)

Голы: Уиллок, 23 - 0:1, Шер, 88 (с пенальти) - 0:2

Итоговое положение команд: "Манчестер Сити" - 86, "Манчестер Юнайтед" - 74, "Ливерпуль" - 69, "Челси" - 67, "Лестер" - 66, "Вест Хэм" - 65, "Тоттенхэм" - 62, "Арсенал" - 61, "Лидс", "Эвертон" - 59, "Астон Вилла" - 55, "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" - 45, "Кристал Пэлас" - 44, "Саутгемптон" - 43, "Брайтон" - 41, "Бернли" - 39, "Фулхэм" - 28, "Вест Бромвич" - 26, "Шеффилд Юнайтед" - 23.

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