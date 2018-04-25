Феерия на "Энфилде": все эмоции победы "Ливерпуля"

Во вторник на "Энфилде" был особенный вечер, подаривший массу эмоций.

Салах божил, фанаты сходили с ума, "Рома" была в шоке.

"Ливерпуль" обыграл "Рому" и может чувствовать себя уверенно перед визитом в Рим, но именно там мы узнаем, кто приедет в Киев на финал Лиги Чемпионов.

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