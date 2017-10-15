Феерия от Икарди: "Интер" вырывает победу в игре с "Миланом"

Две миланские команды встретились между собой в восьмом туре Серии А. Оба коллектива на данный момент находятся в верхней половине таблицы, однако если "Интер" выиграл шесть игр из семи и занимает вторую строчку, то "Милан" пока находится вне зоны еврокубков, хотя руководство красно-черных перед сезоном говорило о Лиге чемпионов. "Милан" нестабилен, команда не сыгранная, оборона допускает много ошибок, пропущено уже десять голов, в атаке также не ладится. Тренер Монтелла может лишиться своего поста, если результаты не улучшатся, поэтому отчетная игра была для него очень важна.

Начало встречи прошло в спокойном темпе, была равная игра, команды никуда не спешили, доходя до ворот считанное количество раз. В стартовом отрезке можно вспомнить только выстрел в перекладину от Кандреву, после чего мяч покинул пределы поля. "Милан" ответил ударами Сусо, но испанец всякий раз бил очень неточно, до Хандановича мяч так и не доходил.

Гости владели мячом, пусть и не создавая моментов, но в итоге пропустили. Отличная передача с правого края получилась у Кандреву прямо в центр штрафной, где Икарди оторвался от двух защитников и в касание пробил в дальний угол.

Забив мяч, "Интер" спокойно контролировал игру, не позволяя "Милану" подойти к своим воротам. Монтелла в перерыве решил изменить схему, выпустив вместо Кесси нападающего Кутроне, Сусо отошел назад, но "Милан" стал более ориентирован на атаку. Этот ход себя оправдал, красно-черные заиграли активнее, заставляя ошибаться игроков соперника. Практически сразу после возобновления игры Мусаккьо отправил мяч в сетку, но арбитр зафиксировал у аргентинца офсайд. Тем не менее ворота уже были распечатаны, и мяч влетел в них снова уже через семь минут. Сусо совершил проход, сместился с фланга в центр и отправил игровой снаряд в левый угол.

Ответ "Интера" не заставил себя долго ждать, прошло всего пять минут, как Икарди снова вывел свою команду вперед: Икарди протянул мяч до штрафной, отпасовал на Перишича, тот прострелил с фланга, и сам же Икарди замкнул передачу. Также отличный момент упустил Весино, которого в штрафной "Милана" упустили защитники, но он пробил рядом с правой штангой.

Хозяева поля снова отошли назад, пытаясь повторить трюк первого тайма, но на этот раз сохранить свои ворота в неприкосновенности не смогли. После подачи с правого фланга Борини сбросил мяч на дальнюю штангу, где Бонавентура в падении пробил по воротам – Ханданович достал игровой снаряд уже за линией ворот. До конца матча оставалось десять минут, в атаке это время провел "Интер". В одном из моментов Родригес спас "Милан"приняв на себя удар Эдера, но уже через минуту швейцарец уложил на газон Д'Амброзио. Арбитр назначил пенальти, который четко реализовал Икарди, принеся своей команде важнейшую победу.

"Интер" – "Милан" 3:2

Голы: Икарди, 28 – 1:0; Сусо, 57 – 1:1; Икарди, 62 – 2:1; Бонавентура, 81 – 2:2; Икарди с пенальти, 90 – 3:2.

"Интер": Ханданович, Гальярдини, Шкриньяр, Миранда, Д'Амброзио, Валеро (Эдер,85), Весино, Перишич, Нагатомо, Кандрева (Канселу, 78), Икарди (Сантон, 90).

"Милан": Доннарумма, Романьоли (Локателли, 78), Мусаккьо, Родригес, Борини, Билья, Кесси (Кутроне 46), Бонавентура, Сусо, Силва.

Вячеслав Горбачев

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