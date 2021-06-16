Феерия Португалии, успех Франции: все результаты Евро-2020 15 июня

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Феерия Португалии, успех Франции: все результаты Евро-2020 15 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

15 июня состоялись два матча чемпионата Европы в группе F. Португалия разгромила Венгрию, а Франция победила Германию.

Венгрия – Португалия - 0:3 (0:0)
Голы: Геррейру, 84 - 0:1, Роналду, 87 (с пенальти) - 0:2, Роналду, 90+3

Франция – Германия - 1:0 (1:0)
Гол: Хуммельс, 20 (автогол) - 1:0

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1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
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