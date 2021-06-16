Феерия Португалии, успех Франции: все результаты Евро-2020 15 июня

Фото: твиттер УЕФА/Автор неизвестен

15 июня состоялись два матча чемпионата Европы в группе F. Португалия разгромила Венгрию, а Франция победила Германию.

Венгрия – Португалия - 0:3 (0:0)

Голы: Геррейру, 84 - 0:1, Роналду, 87 (с пенальти) - 0:2, Роналду, 90+3

Франция – Германия - 1:0 (1:0)

Гол: Хуммельс, 20 (автогол) - 1:0

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