Феерия ПСЖ, неудача "Монако", успех "Марселя": результаты 22-го тура Лиги 1
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Реймсом", поражение "Монако" в матче с "Монпелье", а также успех "Марселя" в поединке с "Лансом".
ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (1:0)
Голы: Верратти, 44 - 1:0, Рамос, 62 - 2:0, Фас, 67 (автогол) - 3:0, Данилу Перейра, 75 - 4:0
"Монпелье" – "Монако" - 3:2 (2:1)
Голы: Ваи, 13 - 1:0, Мавидиди, 32 - 2:0, Бен-Йеддер, 34 - 2:1, Вандерсон, 81 - 2:2, Мавидиди, 90 - 3:2
"Ланс" - "Марсель" - 0:2 (0:1)
Голы: Пайет (пен), 34 - 0:1, Бакамбу, 77 - 0:2
"Брест" - "Лилль" - 2:0 (1:0)
Голы: Тиагу Джало (аг), 3 - 1:0, Мунье (пен), 90 - 2:0
"Лион" - "Сент-Этьен" - 1:0 (1:0)
Голы: Дембеле (пенальти), 15 - 1:0.
"Метц" – "Ницца" - 0:2 (0:0)
Голы: Тюрам, 58 - 0:1, Гуири, 86 (с пенальти) - 0:2
"Анжер" – "Труа" - 2:1 (2:1)
Голы: Домингес, 11 - 0:1, Мангани, 26 (с пенальти) - 1:1, Мангани, 37 (с пенальти) - 2:1
"Бордо" – "Страсбур" - 4:3 (3:1)
Голы: Хван Ый Чжо, 17 - 1:0, Элис, 21 - 2:0, Хван Ый Чжо, 39 - 3:0, Гамейро, 43 - 3:1, Гамейро, 57 - 3:2, Хван Ый Чжо, 90 - 4:2, Уорис, 90 - 4:3
"Клермон" – "Ренн" - 2:1 (0:1)
Голы: Сантамария, 19 - 0:1, Да Кунья, 60 - 1:1, Тель, 71 - 2:1
"Нант" – "Лорьян" - 4:2 (1:0)
Голы: Жиротто, 39 - 1:0, Коло-Муани, 53 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Букари, 69 - 3:1, Сумано, 85 - 3:2, Жеббель, 86 - 4:2
Положение команд: ПСЖ - 53, "Ницца" - 42, "Марсель" - 40 (21), "Страсбур" - 35, "Ренн", "Монпелье" - 34, "Монако", "Ланс" - 33, "Нант", "Лилль" - 32, "Лион" - 31 (21), "Анжер" - 29 (21), "Брест" - 28, "Реймс" - 24, "Клермон" - 21, "Труа", "Бордо" - 20, "Метц" - 19, "Лорьян" - 17, "Сент-Этьен" - 12 (21).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13