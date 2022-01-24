Феерия ПСЖ, неудача "Монако", успех "Марселя": результаты 22-го тура Лиги 1

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Феерия ПСЖ, неудача "Монако", успех "Марселя": результаты 22-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 22-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Реймсом", поражение "Монако" в матче с "Монпелье", а также успех "Марселя" в поединке с "Лансом".

ПСЖ – "Реймс" - 4:0 (1:0)
Голы: Верратти, 44 - 1:0, Рамос, 62 - 2:0, Фас, 67 (автогол) - 3:0, Данилу Перейра, 75 - 4:0

"Монпелье" – "Монако" - 3:2 (2:1)
Голы: Ваи, 13 - 1:0, Мавидиди, 32 - 2:0, Бен-Йеддер, 34 - 2:1, Вандерсон, 81 - 2:2, Мавидиди, 90 - 3:2

"Ланс" - "Марсель" - 0:2 (0:1)
Голы: Пайет (пен), 34 - 0:1, Бакамбу, 77 - 0:2

"Брест" - "Лилль" - 2:0 (1:0)
Голы: Тиагу Джало (аг), 3 - 1:0, Мунье (пен), 90 - 2:0

"Лион" - "Сент-Этьен" - 1:0 (1:0)
Голы: Дембеле (пенальти), 15 - 1:0.

"Метц" – "Ницца" - 0:2 (0:0)
Голы: Тюрам, 58 - 0:1, Гуири, 86 (с пенальти) - 0:2

"Анжер" – "Труа" - 2:1 (2:1)
Голы: Домингес, 11 - 0:1, Мангани, 26 (с пенальти) - 1:1, Мангани, 37 (с пенальти) - 2:1

"Бордо" – "Страсбур" - 4:3 (3:1)
Голы: Хван Ый Чжо, 17 - 1:0, Элис, 21 - 2:0, Хван Ый Чжо, 39 - 3:0, Гамейро, 43 - 3:1, Гамейро, 57 - 3:2, Хван Ый Чжо, 90 - 4:2, Уорис, 90 - 4:3

"Клермон" – "Ренн" - 2:1 (0:1)
Голы: Сантамария, 19 - 0:1, Да Кунья, 60 - 1:1, Тель, 71 - 2:1

"Нант" – "Лорьян" - 4:2 (1:0)
Голы: Жиротто, 39 - 1:0, Коло-Муани, 53 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Букари, 69 - 3:1, Сумано, 85 - 3:2, Жеббель, 86 - 4:2

Положение команд: ПСЖ - 53, "Ницца" - 42, "Марсель" - 40 (21), "Страсбур" - 35, "Ренн", "Монпелье" - 34, "Монако", "Ланс" - 33, "Нант", "Лилль" - 32, "Лион" - 31 (21), "Анжер" - 29 (21), "Брест" - 28, "Реймс" - 24, "Клермон" - 21, "Труа", "Бордо" - 20, "Метц" - 19, "Лорьян" - 17, "Сент-Этьен" - 12 (21).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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