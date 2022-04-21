Феерия ПСЖ, победы "Монако" и "Марселя": результаты 33-го тура Лиги 1

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Феерия ПСЖ, победы "Монако" и "Марселя": результаты 33-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Анжером", а также успехи "Монако" и "Марселя" над "Ниццей" и "Нантом".

"Анжер" – ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 28 - 0:1, Рамос, 45 - 0:2, Маркиньос, 77 - 0:3

"Монако" – "Ницца" - 1:0 (1:0)
Гол: Головин, 45 - 1:0

"Марсель" – "Нант" - 3:2 (1:2)
Голы: Жиротто, 26 - 0:1, Пайет, 39 (с пенальти) - 1:1, Коко, 41 - 1:2, Пайет, 55 (с пенальти) - 2:2, Харит, 75 - 3:2

"Бордо" – "Сент-Этьен" - 2:2 (2:1)
Голы: Мара, 16 - 1:0, Онана, 23 - 2:0, Буанга, 33 - 2:1, Норден, 65 - 2:2

"Реймс" – "Лилль" - 2:1 (1:0)
Голы: Мунеци, 32 - 1:0, Саншеш, 57 - 1:1, Абдельхамид, 90 - 2:1

"Лорьян" – "Метц" - 1:0 (0:0)
Гол: Уаттара, 90 - 1:0

"Труа" – "Клермон" - 0:1 (0:0)
Гол: Байо, 88 - 0:1

"Брест" – "Лион" - 2:1 (1:0)
Голы: Мунье, 27 (с пенальти) - 1:0, Дембеле, 72 - 1:1, Кардона, 74 - 2:1

"Ланс" – "Монпелье" - 2:0 (1:0)
Голы: Давид Кошта, 37 - 1:0, Ганаго, 75 - 2:0

"Страсбур" – "Ренн" - 2:1 (1:0)
Голы: Диалло, 4 - 1:0, Терье, 54 - 1:1, Ажорк, 77 - 2:1

Положение команд: ПСЖ - 77, "Марсель" - 62, "Ренн", "Страсбур", "Монако" - 56, "Ницца" - 54, "Ланс" - 53, "Лион" - 49, "Лилль" - 48, "Нант" - 47, "Монпелье", "Брест" - 42, "Реймс" - 40, "Анжер", "Лорьян" - 34, "Труа" - 33, "Клермон" - 32, "Сент-Этьен" - 31, "Бордо" - 27, "Метц" - 24.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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