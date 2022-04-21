Феерия ПСЖ, победы "Монако" и "Марселя": результаты 33-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 33-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Анжером", а также успехи "Монако" и "Марселя" над "Ниццей" и "Нантом".
"Анжер" – ПСЖ - 0:3 (0:2)
Голы: Мбаппе, 28 - 0:1, Рамос, 45 - 0:2, Маркиньос, 77 - 0:3
"Монако" – "Ницца" - 1:0 (1:0)
Гол: Головин, 45 - 1:0
"Марсель" – "Нант" - 3:2 (1:2)
Голы: Жиротто, 26 - 0:1, Пайет, 39 (с пенальти) - 1:1, Коко, 41 - 1:2, Пайет, 55 (с пенальти) - 2:2, Харит, 75 - 3:2
"Бордо" – "Сент-Этьен" - 2:2 (2:1)
Голы: Мара, 16 - 1:0, Онана, 23 - 2:0, Буанга, 33 - 2:1, Норден, 65 - 2:2
"Реймс" – "Лилль" - 2:1 (1:0)
Голы: Мунеци, 32 - 1:0, Саншеш, 57 - 1:1, Абдельхамид, 90 - 2:1
"Лорьян" – "Метц" - 1:0 (0:0)
Гол: Уаттара, 90 - 1:0
"Труа" – "Клермон" - 0:1 (0:0)
Гол: Байо, 88 - 0:1
"Брест" – "Лион" - 2:1 (1:0)
Голы: Мунье, 27 (с пенальти) - 1:0, Дембеле, 72 - 1:1, Кардона, 74 - 2:1
"Ланс" – "Монпелье" - 2:0 (1:0)
Голы: Давид Кошта, 37 - 1:0, Ганаго, 75 - 2:0
"Страсбур" – "Ренн" - 2:1 (1:0)
Голы: Диалло, 4 - 1:0, Терье, 54 - 1:1, Ажорк, 77 - 2:1
Положение команд: ПСЖ - 77, "Марсель" - 62, "Ренн", "Страсбур", "Монако" - 56, "Ницца" - 54, "Ланс" - 53, "Лион" - 49, "Лилль" - 48, "Нант" - 47, "Монпелье", "Брест" - 42, "Реймс" - 40, "Анжер", "Лорьян" - 34, "Труа" - 33, "Клермон" - 32, "Сент-Этьен" - 31, "Бордо" - 27, "Метц" - 24.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13