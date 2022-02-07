Феерия ПСЖ, успех "Монако", суперкамбэк "Марселя", пять голов "Реймса": результаты 23-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Лиллем", успех "Монако" во встрече с "Лионом", камбэк "Марселя" в игре с "Анжером", а также разгромное поражение "Бордо" от "Реймса".

"Лилль" – ПСЖ - 1:5 (1:3)

Голы: Данилу Перейра, 10 - 0:1, Ботман, 28 - 1:1, Кимпембе, 32 - 1:2, Месси, 38 - 1:3, Данилу Перейра, 51 - 1:4, Мбаппе, 67 - 1:5

"Реймс" – "Бордо" - 5:0 (1:0)

Голы: Экитик, 40 - 1:0, Мунеци, 46 - 2:0, Матусива, 59 - 3:0, Фас, 62 - 4:0, Мунеци, 76 - 5:0

"Ренн" – "Брест" - 2:0 (1:0)

Голы: Лаборд, 20 - 1:0, Терье, 90 - 2:0

"Монако" - "Лион" - 2:0 (2:0)

Голы: Жан Лукас, 2- 1:0, Бен-Йеддер, 27 - 2:0

"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 3:1 (0:1)

Голы: Ваи, 11 - 0:1, Амума, 82 - 1:1, Норден, 90 - 2:1, Хазри, 90 - 3:1

"Марсель" - "Анжер" - 5:2 (2:2)

Голы: Фюльжени, 8 - 0:1, Бенталеб, 11 - 0:2, Милик, 18 - 1:2, Жерсон, 21 - 2:2, Милик, 70 - 3:2, Милик, 78 - 4:2, Ундер, 85 - 5:2.

"Лорьян" – "Ланс" - 2:0 (1:0)

Голы: Сумано, 43 - 1:0, Коне, 76 - 2:0

"Страсбур" – "Нант" - 1:0 (0:0)

Гол: Лиэнар, 74 - 1:0

"Труа" – "Метц" - 0:0

"Ницца" – "Клермон" - 0:1 (0:0)

Гол: Рашани, 77 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 56, "Марсель" - 53 , "Ницца" - 42, "Страсбур" - 38, "Ренн" - 37, "Монако" - 36, "Монпелье", "Лион" - 34, "Ланс" - 33, "Нант", "Лилль" - 32, "Анжер" - 29, "Брест" - 28, "Реймс" - 27, "Клермон" - 24, "Труа" - 21, "Лорьян", "Метц", "Бордо" - 20, "Сент-Этьен" - 18.

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