Феерия ПСЖ, успех "Монако", суперкамбэк "Марселя", пять голов "Реймса": результаты 23-го тура Лиги 1

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Феерия ПСЖ, успех "Монако", суперкамбэк "Марселя", пять голов "Реймса": результаты 23-го тура Лиги 1

Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 23-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Лиллем", успех "Монако" во встрече с "Лионом", камбэк "Марселя" в игре с "Анжером", а также разгромное поражение "Бордо" от "Реймса".

"Лилль" – ПСЖ - 1:5 (1:3)
Голы: Данилу Перейра, 10 - 0:1, Ботман, 28 - 1:1, Кимпембе, 32 - 1:2, Месси, 38 - 1:3, Данилу Перейра, 51 - 1:4, Мбаппе, 67 - 1:5

"Реймс" – "Бордо" - 5:0 (1:0)
Голы: Экитик, 40 - 1:0, Мунеци, 46 - 2:0, Матусива, 59 - 3:0, Фас, 62 - 4:0, Мунеци, 76 - 5:0

"Ренн" – "Брест" - 2:0 (1:0)
Голы: Лаборд, 20 - 1:0, Терье, 90 - 2:0

"Монако" - "Лион" - 2:0 (2:0)
Голы: Жан Лукас, 2- 1:0, Бен-Йеддер, 27 - 2:0

"Сент-Этьен" - "Монпелье" - 3:1 (0:1)
Голы: Ваи, 11 - 0:1, Амума, 82 - 1:1, Норден, 90 - 2:1, Хазри, 90 - 3:1

"Марсель" - "Анжер" - 5:2 (2:2)
Голы: Фюльжени, 8 - 0:1, Бенталеб, 11 - 0:2, Милик, 18 - 1:2, Жерсон, 21 - 2:2, Милик, 70 - 3:2, Милик, 78 - 4:2, Ундер, 85 - 5:2.

"Лорьян" – "Ланс" - 2:0 (1:0)
Голы: Сумано, 43 - 1:0, Коне, 76 - 2:0

"Страсбур" – "Нант" - 1:0 (0:0)
Гол: Лиэнар, 74 - 1:0

"Труа" – "Метц" - 0:0

"Ницца" – "Клермон" - 0:1 (0:0)
Гол: Рашани, 77 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 56, "Марсель" - 53 , "Ницца" - 42, "Страсбур" - 38, "Ренн" - 37, "Монако" - 36, "Монпелье", "Лион" - 34, "Ланс" - 33, "Нант", "Лилль" - 32, "Анжер" - 29, "Брест" - 28, "Реймс" - 27, "Клермон" - 24, "Труа" - 21, "Лорьян", "Метц", "Бордо" - 20, "Сент-Этьен" - 18.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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