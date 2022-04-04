Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1

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Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Лорьяном", а также успехи "Монако" и "Марселя" в матчах с "Метцем" и "Сент-Этьеном".

ПСЖ - "Лорьян" - 5:1 (2:0)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Мбаппе, 67 - 3:1, Месси, 73 - 4:1, Неймар, 90 - 5:1

"Метц" - "Монако" - 1:2 (0:0)
Голы: Бен Йеддер, 46 - 0:1, Амаду, 62 - 1:1, Боадю, 72 - 1:2

"Страсбур" - "Ланс" - 1:0 (0:0)
Гол: Ажорк, 67 (с пенальти) - 1:0

"Лион" - "Анжер" - 3:2 (1:0)
Голы: Дембеле, 26 - 1:0, Лаже, 50 - 1:1, Дембеле, 52 - 2:1, Буфаль, 59 - 2:2, Тете, 80 - 3:2

"Клермон" - "Нант" - 2:3 (0:1)
Голы: Блас, 53 (с пенальти) - 0:1, Каул, 58 - 1:1, Чиривелья, 62 - 1:2, Самед, 63 - 2:2, Муани, 67 - 2:3

"Монпелье" - "Брест" - 1:2 (0:0)
Голы: Сатриано, 69 - 0:1, Онора, 79 - 0:2, Саванье, 90+3 (с пенальти) - 1:2

"Труа" - "Реймс" - 1:0 (0:0)
Гол: Рипарт, 90+2 - 1:0

"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:4 (1:1)
Голы: Буанга, 9 - 1:0, Пайе, 45 (с пенальти) - 1:1, Колодзейчак (автогол), 60 - 1:2, Дьенг, 68 (с пенальти) - 1:3, Харит, 73 - 1:4, Дуат, 86 - 2:4

"Ницца" - "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Делор, 67 - 1:0, Террье, 78 - 1:1

"Лилль" - "Бордо" - 0:0

Положение команд: ПСЖ - 68, "Марсель" - 56, "Ренн" - 53, "Страсбур", "Ницца" - 51, "Монако", "Лилль" - 47, "Нант", "Лион" - 45, "Ланс" - 44, "Монпелье" - 41, "Брест" - 38, "Реймс" - 36, "Анжер", "Труа" - 32, "Лорьян", "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Метц", "Бордо" - 23.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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