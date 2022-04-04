Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1

Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Лорьяном", а также успехи "Монако" и "Марселя" в матчах с "Метцем" и "Сент-Этьеном".

ПСЖ - "Лорьян" - 5:1 (2:0)

Голы: Неймар, 12 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Мбаппе, 67 - 3:1, Месси, 73 - 4:1, Неймар, 90 - 5:1

"Метц" - "Монако" - 1:2 (0:0)

Голы: Бен Йеддер, 46 - 0:1, Амаду, 62 - 1:1, Боадю, 72 - 1:2

"Страсбур" - "Ланс" - 1:0 (0:0)

Гол: Ажорк, 67 (с пенальти) - 1:0

"Лион" - "Анжер" - 3:2 (1:0)

Голы: Дембеле, 26 - 1:0, Лаже, 50 - 1:1, Дембеле, 52 - 2:1, Буфаль, 59 - 2:2, Тете, 80 - 3:2

"Клермон" - "Нант" - 2:3 (0:1)

Голы: Блас, 53 (с пенальти) - 0:1, Каул, 58 - 1:1, Чиривелья, 62 - 1:2, Самед, 63 - 2:2, Муани, 67 - 2:3

"Монпелье" - "Брест" - 1:2 (0:0)

Голы: Сатриано, 69 - 0:1, Онора, 79 - 0:2, Саванье, 90+3 (с пенальти) - 1:2

"Труа" - "Реймс" - 1:0 (0:0)

Гол: Рипарт, 90+2 - 1:0

"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:4 (1:1)

Голы: Буанга, 9 - 1:0, Пайе, 45 (с пенальти) - 1:1, Колодзейчак (автогол), 60 - 1:2, Дьенг, 68 (с пенальти) - 1:3, Харит, 73 - 1:4, Дуат, 86 - 2:4

"Ницца" - "Ренн" - 1:1 (0:0)

Голы: Делор, 67 - 1:0, Террье, 78 - 1:1

"Лилль" - "Бордо" - 0:0

Положение команд: ПСЖ - 68, "Марсель" - 56, "Ренн" - 53, "Страсбур", "Ницца" - 51, "Монако", "Лилль" - 47, "Нант", "Лион" - 45, "Ланс" - 44, "Монпелье" - 41, "Брест" - 38, "Реймс" - 36, "Анжер", "Труа" - 32, "Лорьян", "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Метц", "Бордо" - 23.

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