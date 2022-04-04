Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 30-го тура Лиги 1
Фото: твиттер "Монако"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 30-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Лорьяном", а также успехи "Монако" и "Марселя" в матчах с "Метцем" и "Сент-Этьеном".
ПСЖ - "Лорьян" - 5:1 (2:0)
Голы: Неймар, 12 - 1:0, Мбаппе, 28 - 2:0, Моффи, 56 - 2:1, Мбаппе, 67 - 3:1, Месси, 73 - 4:1, Неймар, 90 - 5:1
"Метц" - "Монако" - 1:2 (0:0)
Голы: Бен Йеддер, 46 - 0:1, Амаду, 62 - 1:1, Боадю, 72 - 1:2
"Страсбур" - "Ланс" - 1:0 (0:0)
Гол: Ажорк, 67 (с пенальти) - 1:0
"Лион" - "Анжер" - 3:2 (1:0)
Голы: Дембеле, 26 - 1:0, Лаже, 50 - 1:1, Дембеле, 52 - 2:1, Буфаль, 59 - 2:2, Тете, 80 - 3:2
"Клермон" - "Нант" - 2:3 (0:1)
Голы: Блас, 53 (с пенальти) - 0:1, Каул, 58 - 1:1, Чиривелья, 62 - 1:2, Самед, 63 - 2:2, Муани, 67 - 2:3
"Монпелье" - "Брест" - 1:2 (0:0)
Голы: Сатриано, 69 - 0:1, Онора, 79 - 0:2, Саванье, 90+3 (с пенальти) - 1:2
"Труа" - "Реймс" - 1:0 (0:0)
Гол: Рипарт, 90+2 - 1:0
"Сент-Этьен" - "Марсель" - 2:4 (1:1)
Голы: Буанга, 9 - 1:0, Пайе, 45 (с пенальти) - 1:1, Колодзейчак (автогол), 60 - 1:2, Дьенг, 68 (с пенальти) - 1:3, Харит, 73 - 1:4, Дуат, 86 - 2:4
"Ницца" - "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Делор, 67 - 1:0, Террье, 78 - 1:1
"Лилль" - "Бордо" - 0:0
Положение команд: ПСЖ - 68, "Марсель" - 56, "Ренн" - 53, "Страсбур", "Ницца" - 51, "Монако", "Лилль" - 47, "Нант", "Лион" - 45, "Ланс" - 44, "Монпелье" - 41, "Брест" - 38, "Реймс" - 36, "Анжер", "Труа" - 32, "Лорьян", "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Метц", "Бордо" - 23.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13