Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1

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Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на выезде разгромил "Клермон", "Монако" и "Марсель" победили "Труа" и "Монпелье" соответственно.

"Монако" – "Труа" - 2:1 (1:1)
Голы: Кайо Энрике, 19 - 1:0, Угбо, 39 - 1:1, Фолланд, 57 - 2:1

"Клермон" - ПСЖ - 1:6 (1:2)
Голы: Неймар, 6 - 0:1, Мбаппе, 19 - 0:2, Доссу, 42 - 1:2, Неймар (пен), 71 - 1:3, Мбаппе, 74 - 1:4, Мбаппе, 80 - 1:5, Неймар, 83 - 1:6

"Марсель" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Дьенг, 9 - 1:0, Ундер, 19 (с пенальти) - 2:0

"Ланс" – "Ницца" - 3:0 (0:0)
Голы: Калимуэндо, 51 - 1:0, Дукуре, 55 - 2:0, Калимуэндо, 67 - 3:0

"Бордо" - "Метц" - 3:1 (0:1)
Голы: Ламкель Зе, 21 - 0:1, Мангаш, 52 - 1:1, Ньянг, 68 - 2:1, Хван Ый Чжо, 88 - 3:1

"Анжер" – "Лилль" - 1:1 (0:0)
Голы: Тиагу Джало, 64 (автогол) - 1:0, Жегрова, 74 - 1:1

"Брест" – "Нант" - 1:1 (0:1)
Голы: Коло-Муани, 10 - 0:1, Шардонне, 67 - 1:1

"Страсбур" – "Лион" - 1:1 (1:0)
Голы: Сиссоко, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 90 - 1:1

"Лорьян" – "Сент-Этьен" - 6:2 (2:2)
Голы: Буанга, 4 - 0:1, Норден, 22 - 0:2, Моффи, 42 (с пенальти) - 1:2, Коне, 45 - 2:2, Ле Фе, 61 - 3:2, Коне, 65 - 4:2, Моффи, 86 - 5:2, Буагар, 89 - 6:2

"Реймс" – "Ренн" - 2:3 (0:2)
Голы: Бурижо, 39 - 0:1, Бурижо, 43 - 0:2, Терье, 58 - 0:3, Бюси, 60 - 1:3, Каюсте, 81 (с пенальти) - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 71, "Марсель" - 59, "Ренн" - 56, "Страсбур" - 52, "Ницца" - 51, "Монако" - 50, "Лилль" - 48, "Ланс" - 47, "Нант", "Лион" - 46, "Монпелье" - 41, "Брест" - 39, "Реймс" - 36, "Анжер" - 33, "Труа" - 32, "Лорьян" - 31, "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Бордо" - 26, "Метц" - 23.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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