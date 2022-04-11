Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на выезде разгромил "Клермон", "Монако" и "Марсель" победили "Труа" и "Монпелье" соответственно.
"Монако" – "Труа" - 2:1 (1:1)
Голы: Кайо Энрике, 19 - 1:0, Угбо, 39 - 1:1, Фолланд, 57 - 2:1
"Клермон" - ПСЖ - 1:6 (1:2)
Голы: Неймар, 6 - 0:1, Мбаппе, 19 - 0:2, Доссу, 42 - 1:2, Неймар (пен), 71 - 1:3, Мбаппе, 74 - 1:4, Мбаппе, 80 - 1:5, Неймар, 83 - 1:6
"Марсель" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)
Голы: Дьенг, 9 - 1:0, Ундер, 19 (с пенальти) - 2:0
"Ланс" – "Ницца" - 3:0 (0:0)
Голы: Калимуэндо, 51 - 1:0, Дукуре, 55 - 2:0, Калимуэндо, 67 - 3:0
"Бордо" - "Метц" - 3:1 (0:1)
Голы: Ламкель Зе, 21 - 0:1, Мангаш, 52 - 1:1, Ньянг, 68 - 2:1, Хван Ый Чжо, 88 - 3:1
"Анжер" – "Лилль" - 1:1 (0:0)
Голы: Тиагу Джало, 64 (автогол) - 1:0, Жегрова, 74 - 1:1
"Брест" – "Нант" - 1:1 (0:1)
Голы: Коло-Муани, 10 - 0:1, Шардонне, 67 - 1:1
"Страсбур" – "Лион" - 1:1 (1:0)
Голы: Сиссоко, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 90 - 1:1
"Лорьян" – "Сент-Этьен" - 6:2 (2:2)
Голы: Буанга, 4 - 0:1, Норден, 22 - 0:2, Моффи, 42 (с пенальти) - 1:2, Коне, 45 - 2:2, Ле Фе, 61 - 3:2, Коне, 65 - 4:2, Моффи, 86 - 5:2, Буагар, 89 - 6:2
"Реймс" – "Ренн" - 2:3 (0:2)
Голы: Бурижо, 39 - 0:1, Бурижо, 43 - 0:2, Терье, 58 - 0:3, Бюси, 60 - 1:3, Каюсте, 81 (с пенальти) - 2:3
Положение команд: ПСЖ - 71, "Марсель" - 59, "Ренн" - 56, "Страсбур" - 52, "Ницца" - 51, "Монако" - 50, "Лилль" - 48, "Ланс" - 47, "Нант", "Лион" - 46, "Монпелье" - 41, "Брест" - 39, "Реймс" - 36, "Анжер" - 33, "Труа" - 32, "Лорьян" - 31, "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Бордо" - 26, "Метц" - 23.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13