Феерия ПСЖ, успехи "Монако" и "Марселя": результаты 31-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 31-го тура чемпионата Франции. ПСЖ на выезде разгромил "Клермон", "Монако" и "Марсель" победили "Труа" и "Монпелье" соответственно.

"Монако" – "Труа" - 2:1 (1:1)

Голы: Кайо Энрике, 19 - 1:0, Угбо, 39 - 1:1, Фолланд, 57 - 2:1

"Клермон" - ПСЖ - 1:6 (1:2)

Голы: Неймар, 6 - 0:1, Мбаппе, 19 - 0:2, Доссу, 42 - 1:2, Неймар (пен), 71 - 1:3, Мбаппе, 74 - 1:4, Мбаппе, 80 - 1:5, Неймар, 83 - 1:6

"Марсель" – "Монпелье" - 2:0 (2:0)

Голы: Дьенг, 9 - 1:0, Ундер, 19 (с пенальти) - 2:0

"Ланс" – "Ницца" - 3:0 (0:0)

Голы: Калимуэндо, 51 - 1:0, Дукуре, 55 - 2:0, Калимуэндо, 67 - 3:0

"Бордо" - "Метц" - 3:1 (0:1)

Голы: Ламкель Зе, 21 - 0:1, Мангаш, 52 - 1:1, Ньянг, 68 - 2:1, Хван Ый Чжо, 88 - 3:1

"Анжер" – "Лилль" - 1:1 (0:0)

Голы: Тиагу Джало, 64 (автогол) - 1:0, Жегрова, 74 - 1:1

"Брест" – "Нант" - 1:1 (0:1)

Голы: Коло-Муани, 10 - 0:1, Шардонне, 67 - 1:1

"Страсбур" – "Лион" - 1:1 (1:0)

Голы: Сиссоко, 20 - 1:0, Токо-Экамби, 90 - 1:1

"Лорьян" – "Сент-Этьен" - 6:2 (2:2)

Голы: Буанга, 4 - 0:1, Норден, 22 - 0:2, Моффи, 42 (с пенальти) - 1:2, Коне, 45 - 2:2, Ле Фе, 61 - 3:2, Коне, 65 - 4:2, Моффи, 86 - 5:2, Буагар, 89 - 6:2

"Реймс" – "Ренн" - 2:3 (0:2)

Голы: Бурижо, 39 - 0:1, Бурижо, 43 - 0:2, Терье, 58 - 0:3, Бюси, 60 - 1:3, Каюсте, 81 (с пенальти) - 2:3

Положение команд: ПСЖ - 71, "Марсель" - 59, "Ренн" - 56, "Страсбур" - 52, "Ницца" - 51, "Монако" - 50, "Лилль" - 48, "Ланс" - 47, "Нант", "Лион" - 46, "Монпелье" - 41, "Брест" - 39, "Реймс" - 36, "Анжер" - 33, "Труа" - 32, "Лорьян" - 31, "Клермон" - 28, "Сент-Этьен" - 27, "Бордо" - 26, "Метц" - 23.

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