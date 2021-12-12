Феерия "РБ Лейпциг", победа "Баварии", потеря Дортмунда: результаты 15-го тура Бундеслиги
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Германии. "РБ Лейпциг" разгромил "Боруссию" из Менхенгладбаха, "Бавария" победила "Майнц", дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Бохумом", "Айнтрахт" разгромил "Байер".
"Айнтрахт" – "Байер" - 5:2 (2:2)
Голы: Шик, 5 - 0:1, Шик, 22 (с пенальти) - 0:2, Тута, 23 - 1:2, Линдстрем, 30 - 2:2, Ндика, 50 - 3:2, Якич, 66 - 4:2, Соу, 76 - 5:2
"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М - 4:1 (2:0)
Голы: Гвардиол, 21 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Бенсебайни, 88 - 2:1, Нкунку, 90 - 3:1, Хенрихс, 90 - 4:1
"Бавария" - "Майнц" - 2:1 (0:1)
Голы: Онисиво, 22 - 0:1, Коман, 53 - 1:1, Мусиала, 74 - 2:1
"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 1:2 (1:1)
Голы: Раум, 3 - 0:1, Шлоттербек, 21 - 1:1, Ричардс, 90 - 1:2
"Герта" - "Арминия" - 2:0 (0:0)
Гол: Йоветич, 52 - 1:0, Зельке, 90 - 2:0
"Бохум" - "Боруссия" Д - 1:1 (1:0)
Голы: Польтер (пен), 40 - 1:0, Брандт, 85 - 1:1
"Вольфсбург" - "Штутгарт" - 0:2 (0:1)
Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2
"Гройтер Фюрт" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Нильсен, 55 - 1:0
"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 0:2 (0:1)
Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2
"Кельн" – "Аугсбург" - 0:2 (0:0)
Голы: Хан, 72 - 0:1, Дорш, 88 - 0:2
Положение команд: "Бавария" - 37, "Боруссия" Д - 31, "Байер" - 27, "Хоффенхайм" - 26, "Фрайбург" - 25, "Унион" - 23, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Айнтрахт" - 21, "Бохум", "Вольфсбург" - 20, "Кельн" - 19, "Боруссия" М, "Герта" - 18, "Штутгарт" - 17, "Аугсбург" - 16, "Арминия" - 10, "Гройтер Фюрт" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20