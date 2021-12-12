Феерия "РБ Лейпциг", победа "Баварии", потеря Дортмунда: результаты 15-го тура Бундеслиги

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Феерия "РБ Лейпциг", победа "Баварии", потеря Дортмунда: результаты 15-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Германии. "РБ Лейпциг" разгромил "Боруссию" из Менхенгладбаха, "Бавария" победила "Майнц", дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Бохумом", "Айнтрахт" разгромил "Байер".

"Айнтрахт" – "Байер" - 5:2 (2:2)
Голы: Шик, 5 - 0:1, Шик, 22 (с пенальти) - 0:2, Тута, 23 - 1:2, Линдстрем, 30 - 2:2, Ндика, 50 - 3:2, Якич, 66 - 4:2, Соу, 76 - 5:2

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М - 4:1 (2:0)
Голы: Гвардиол, 21 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Бенсебайни, 88 - 2:1, Нкунку, 90 - 3:1, Хенрихс, 90 - 4:1

"Бавария" - "Майнц" - 2:1 (0:1)
Голы: Онисиво, 22 - 0:1, Коман, 53 - 1:1, Мусиала, 74 - 2:1

"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 1:2 (1:1)
Голы: Раум, 3 - 0:1, Шлоттербек, 21 - 1:1, Ричардс, 90 - 1:2

"Герта" - "Арминия" - 2:0 (0:0)
Гол: Йоветич, 52 - 1:0, Зельке, 90 - 2:0

"Бохум" - "Боруссия" Д - 1:1 (1:0)
Голы: Польтер (пен), 40 - 1:0, Брандт, 85 - 1:1

"Вольфсбург" - "Штутгарт" - 0:2 (0:1)
Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2

"Гройтер Фюрт" – "Унион" - 1:0 (0:0)
Гол: Нильсен, 55 - 1:0

"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 0:2 (0:1)
Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2

"Кельн" – "Аугсбург" - 0:2 (0:0)
Голы: Хан, 72 - 0:1, Дорш, 88 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 37, "Боруссия" Д - 31, "Байер" - 27, "Хоффенхайм" - 26, "Фрайбург" - 25, "Унион" - 23, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Айнтрахт" - 21, "Бохум", "Вольфсбург" - 20, "Кельн" - 19, "Боруссия" М, "Герта" - 18, "Штутгарт" - 17, "Аугсбург" - 16, "Арминия" - 10, "Гройтер Фюрт" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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