Феерия "РБ Лейпциг", победа "Баварии", потеря Дортмунда: результаты 15-го тура Бундеслиги

Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 15-го тура чемпионата Германии. "РБ Лейпциг" разгромил "Боруссию" из Менхенгладбаха, "Бавария" победила "Майнц", дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с "Бохумом", "Айнтрахт" разгромил "Байер".

"Айнтрахт" – "Байер" - 5:2 (2:2)

Голы: Шик, 5 - 0:1, Шик, 22 (с пенальти) - 0:2, Тута, 23 - 1:2, Линдстрем, 30 - 2:2, Ндика, 50 - 3:2, Якич, 66 - 4:2, Соу, 76 - 5:2

"РБ Лейпциг" - "Боруссия" М - 4:1 (2:0)

Голы: Гвардиол, 21 - 1:0, Андре Силва, 32 - 2:0, Бенсебайни, 88 - 2:1, Нкунку, 90 - 3:1, Хенрихс, 90 - 4:1

"Бавария" - "Майнц" - 2:1 (0:1)

Голы: Онисиво, 22 - 0:1, Коман, 53 - 1:1, Мусиала, 74 - 2:1

"Фрайбург" - "Хоффенхайм" - 1:2 (1:1)

Голы: Раум, 3 - 0:1, Шлоттербек, 21 - 1:1, Ричардс, 90 - 1:2

"Герта" - "Арминия" - 2:0 (0:0)

Гол: Йоветич, 52 - 1:0, Зельке, 90 - 2:0

"Бохум" - "Боруссия" Д - 1:1 (1:0)

Голы: Польтер (пен), 40 - 1:0, Брандт, 85 - 1:1

"Вольфсбург" - "Штутгарт" - 0:2 (0:1)

Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2

"Гройтер Фюрт" – "Унион" - 1:0 (0:0)

Гол: Нильсен, 55 - 1:0

"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 0:2 (0:1)

Голы: Мавропанос, 25 - 0:1, Ферстер, 63 - 0:2

"Кельн" – "Аугсбург" - 0:2 (0:0)

Голы: Хан, 72 - 0:1, Дорш, 88 - 0:2

Положение команд: "Бавария" - 37, "Боруссия" Д - 31, "Байер" - 27, "Хоффенхайм" - 26, "Фрайбург" - 25, "Унион" - 23, "РБ Лейпциг", "Майнц", "Айнтрахт" - 21, "Бохум", "Вольфсбург" - 20, "Кельн" - 19, "Боруссия" М, "Герта" - 18, "Штутгарт" - 17, "Аугсбург" - 16, "Арминия" - 10, "Гройтер Фюрт" - 4.

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