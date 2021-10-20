Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

19 октября состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ благодаря дублю Лионеля Месси победил "РБ Лейпциг", "Реал" в гостях уничтожил "Реал", "Манчестер Сити" и "Аякс" разгромили "Брюгге" и дортмундскую "Боруссию" соответственно.

Группа А

"Брюгге" Бельгия – "Манчестер Сити" - Англия 1:5 (0:2)

Голы: Канселу, 30 - 0:1, Марез, 43 (с пенальти) - 0:2, Уокер, 53 - 0:3, Палмер, 67 - 0:4, Ванакен, 81 - 1:4, Марез, 84 - 1:5

ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 3:2 (1:1)

Голы: Мбаппе, 9 - 1:0, Андре Силва, 28 - 1:1, Мукиеле, 57 - 1:2, Месси, 67 - 2:2, Месси, 74 (с пенальти) - 3:2

Положение команд: ПСЖ - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "РБ Лейпциг" - 0.

Группа В

"Атлетико" Испания – "Ливерпуль" Англия - 2:3 (2:2)

Голы: Салах, 8 - 0:1, Кейта, 13 - 0:2, Гризманн, 20 - 1:2, Гризманн, 34 - 2:2, Салах, 78 (с пенальти) - 2:3

"Порту" Португалия – "Милан" Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Диас, 65 - 1:0

Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико", "Порту" - 4, "Милан" - 0.

Группа С

"Аякс" Нидерланды – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 4:0 (2:0)

Голы: Ройс, 11 (автогол) - 1:0, Блинд, 25 - 2:0, Антони, 57 - 3:0, Аллер, 72 - 4:0

"Бешикташ" Турция – "Спортинг" Португалия - 1:4 (1:3)

Голы: Коатес, 15 - 0:1, Ларин, 24 - 1:1, Коатес, 27 - 1:2, Сарабия, 44 (с пенальти) - 1:3, Паулинью, 89 - 1:4

Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ" - 0.

Группа D

"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 0:5 (0:1)

Голы: Кривцов, 37 (автогол) - 0:1, Винисиус Жуниор, 51 - 0:2, Винисиус Жуниор, 56 - 0:3, Родриго, 64 - 0:4, Бензема, 90+1 - 0:5

"Интер" Италия – "Шериф" Молдова - 3:1 (1:0)

Голы: Джеко, 34 - 1:0, Тилль, 52 - 1:1, Видаль, 58 - 2:1, де Врей, 67 - 3:1

Положение команд: "Шериф", "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.

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