Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
19 октября состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ благодаря дублю Лионеля Месси победил "РБ Лейпциг", "Реал" в гостях уничтожил "Реал", "Манчестер Сити" и "Аякс" разгромили "Брюгге" и дортмундскую "Боруссию" соответственно.
Группа А
"Брюгге" Бельгия – "Манчестер Сити" - Англия 1:5 (0:2)
Голы: Канселу, 30 - 0:1, Марез, 43 (с пенальти) - 0:2, Уокер, 53 - 0:3, Палмер, 67 - 0:4, Ванакен, 81 - 1:4, Марез, 84 - 1:5
ПСЖ Франция – "РБ Лейпциг" Германия - 3:2 (1:1)
Голы: Мбаппе, 9 - 1:0, Андре Силва, 28 - 1:1, Мукиеле, 57 - 1:2, Месси, 67 - 2:2, Месси, 74 (с пенальти) - 3:2
Положение команд: ПСЖ - 7, "Манчестер Сити" - 6, "Брюгге" - 4, "РБ Лейпциг" - 0.
Группа В
"Атлетико" Испания – "Ливерпуль" Англия - 2:3 (2:2)
Голы: Салах, 8 - 0:1, Кейта, 13 - 0:2, Гризманн, 20 - 1:2, Гризманн, 34 - 2:2, Салах, 78 (с пенальти) - 2:3
"Порту" Португалия – "Милан" Италия - 1:0 (0:0)
Гол: Диас, 65 - 1:0
Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Атлетико", "Порту" - 4, "Милан" - 0.
Группа С
"Аякс" Нидерланды – "Боруссия" Дортмунд, Германия - 4:0 (2:0)
Голы: Ройс, 11 (автогол) - 1:0, Блинд, 25 - 2:0, Антони, 57 - 3:0, Аллер, 72 - 4:0
"Бешикташ" Турция – "Спортинг" Португалия - 1:4 (1:3)
Голы: Коатес, 15 - 0:1, Ларин, 24 - 1:1, Коатес, 27 - 1:2, Сарабия, 44 (с пенальти) - 1:3, Паулинью, 89 - 1:4
Положение команд: "Аякс" - 9, "Боруссия" - 6, "Спортинг" - 3, "Бешикташ" - 0.
Группа D
"Шахтер" Украина – "Реал" Испания - 0:5 (0:1)
Голы: Кривцов, 37 (автогол) - 0:1, Винисиус Жуниор, 51 - 0:2, Винисиус Жуниор, 56 - 0:3, Родриго, 64 - 0:4, Бензема, 90+1 - 0:5
"Интер" Италия – "Шериф" Молдова - 3:1 (1:0)
Голы: Джеко, 34 - 1:0, Тилль, 52 - 1:1, Видаль, 58 - 2:1, де Врей, 67 - 3:1
Положение команд: "Шериф", "Реал" - 6, "Интер" - 4, "Шахтер" - 1.
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|Арсенал Лондон
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|10
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|Боруссия Дортмунд
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|10
|3
|Осер
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|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|2
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|9
|3
|АЕК
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|2
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|3
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|1
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|6
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|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
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|12
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|Ланс
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|8
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|М
|О
|1
|Барселона
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|2
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|6
|7
|3
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|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4