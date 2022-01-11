Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги

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Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Валенсией", потерю победы "Барселоны" в поединке с "Гранадой", а также ничью "Атлетико" с "Вильярреалом".

"Реал" - "Валенсия" - 4:1 (1:0)
Голы: Бензема (пен), 43 - 1:0, Винисиус Жуниор, 52 - 2:0, Винисиус Жуниор, 61 - 3:0, Гедеш, 76 - 3:1, Бензема, 88 - 4:1

"Гранада" - "Барселона" - 1:1 (0:0)
Голы: де Йонг, 57 - 0:1, Пуэртас, 89 - 1:1

"Вильярреал" – "Атлетико" - 2:2 (1:1)
Голы: Корреа, 10 - 0:1, Пау Торрес, 29 - 1:1, Альберто Морено, 58 - 2:1, Кондогбиа, 67 - 2:2

"Севилья" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Рафа Мир, 22 - 1:0

"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 45 - 0:1, Балиу, 70 - 1:1

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:0 (1:0)
Гол: Ойарсабаль, 13 - 1:0

"Эспаньол" – "Эльче" - 1:2 (1:2)
Голы: Милья, 6 - 0:1, Милья, 14 - 0:2, де Томас, 45 (с пенальти) - 1:2

"Алавес" – "Атлетик" - 0:0

"Осасуна" – "Кадис" - 2:0 (1:0)
Голы: Будимир, 38 - 1:0, Барха, 48 - 2:0

"Леванте" – "Мальорка" - 2:0 (0:0)
Голы: Сольдадо, 47 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0

Положение команд: "Реал" - 49 (21), "Севилья" - 44, "Бетис" - 34, "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 33, "Барселона" - 32, "Райо Вальекано" - 31, "Вильярреал" - 29, "Атлетик" - 28 (21), "Валенсия" - 28, "Эспаньол" - 26, "Осасуна" - 25, "Гранада" - 24, "Сельта" - 23, "Мальорка" - 20, "Эльче" - 19, "Хетафе" - 18, "Алавес" - 17, "Кадис" - 14, "Леванте" - 11.

Не пропустите: У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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