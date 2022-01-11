Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Валенсией", потерю победы "Барселоны" в поединке с "Гранадой", а также ничью "Атлетико" с "Вильярреалом".
"Реал" - "Валенсия" - 4:1 (1:0)
Голы: Бензема (пен), 43 - 1:0, Винисиус Жуниор, 52 - 2:0, Винисиус Жуниор, 61 - 3:0, Гедеш, 76 - 3:1, Бензема, 88 - 4:1
"Гранада" - "Барселона" - 1:1 (0:0)
Голы: де Йонг, 57 - 0:1, Пуэртас, 89 - 1:1
"Вильярреал" – "Атлетико" - 2:2 (1:1)
Голы: Корреа, 10 - 0:1, Пау Торрес, 29 - 1:1, Альберто Морено, 58 - 2:1, Кондогбиа, 67 - 2:2
"Севилья" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)
Гол: Рафа Мир, 22 - 1:0
"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (0:1)
Голы: Каналес, 45 - 0:1, Балиу, 70 - 1:1
"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:0 (1:0)
Гол: Ойарсабаль, 13 - 1:0
"Эспаньол" – "Эльче" - 1:2 (1:2)
Голы: Милья, 6 - 0:1, Милья, 14 - 0:2, де Томас, 45 (с пенальти) - 1:2
"Алавес" – "Атлетик" - 0:0
"Осасуна" – "Кадис" - 2:0 (1:0)
Голы: Будимир, 38 - 1:0, Барха, 48 - 2:0
"Леванте" – "Мальорка" - 2:0 (0:0)
Голы: Сольдадо, 47 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0
Положение команд: "Реал" - 49 (21), "Севилья" - 44, "Бетис" - 34, "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 33, "Барселона" - 32, "Райо Вальекано" - 31, "Вильярреал" - 29, "Атлетик" - 28 (21), "Валенсия" - 28, "Эспаньол" - 26, "Осасуна" - 25, "Гранада" - 24, "Сельта" - 23, "Мальорка" - 20, "Эльче" - 19, "Хетафе" - 18, "Алавес" - 17, "Кадис" - 14, "Леванте" - 11.
Не пропустите: У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14