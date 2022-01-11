Феерия "Реала", потери "Барселоны" и "Атлетико": результаты 20-го тура Ла Лиги

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 20-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Валенсией", потерю победы "Барселоны" в поединке с "Гранадой", а также ничью "Атлетико" с "Вильярреалом".

"Реал" - "Валенсия" - 4:1 (1:0)

Голы: Бензема (пен), 43 - 1:0, Винисиус Жуниор, 52 - 2:0, Винисиус Жуниор, 61 - 3:0, Гедеш, 76 - 3:1, Бензема, 88 - 4:1

"Гранада" - "Барселона" - 1:1 (0:0)

Голы: де Йонг, 57 - 0:1, Пуэртас, 89 - 1:1

"Вильярреал" – "Атлетико" - 2:2 (1:1)

Голы: Корреа, 10 - 0:1, Пау Торрес, 29 - 1:1, Альберто Морено, 58 - 2:1, Кондогбиа, 67 - 2:2

"Севилья" – "Хетафе" - 1:0 (1:0)

Гол: Рафа Мир, 22 - 1:0

"Райо Вальекано" – "Бетис" - 1:1 (0:1)

Голы: Каналес, 45 - 0:1, Балиу, 70 - 1:1

"Реал Сосьедад" - "Сельта" - 1:0 (1:0)

Гол: Ойарсабаль, 13 - 1:0

"Эспаньол" – "Эльче" - 1:2 (1:2)

Голы: Милья, 6 - 0:1, Милья, 14 - 0:2, де Томас, 45 (с пенальти) - 1:2

"Алавес" – "Атлетик" - 0:0

"Осасуна" – "Кадис" - 2:0 (1:0)

Голы: Будимир, 38 - 1:0, Барха, 48 - 2:0

"Леванте" – "Мальорка" - 2:0 (0:0)

Голы: Сольдадо, 47 - 1:0, Моралес, 90 - 2:0

Положение команд: "Реал" - 49 (21), "Севилья" - 44, "Бетис" - 34, "Атлетико", "Реал Сосьедад" - 33, "Барселона" - 32, "Райо Вальекано" - 31, "Вильярреал" - 29, "Атлетик" - 28 (21), "Валенсия" - 28, "Эспаньол" - 26, "Осасуна" - 25, "Гранада" - 24, "Сельта" - 23, "Мальорка" - 20, "Эльче" - 19, "Хетафе" - 18, "Алавес" - 17, "Кадис" - 14, "Леванте" - 11.

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