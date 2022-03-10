Феерия "Реала", проход "Манчестер Сити": результаты Лиги чемпионов 9 марта

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. "Реал" победил ПСЖ и по сумме двух встреч прошел в 1/4 финала. Вторым четвертьфиналистом стал "Манчестер Сити", сыгравший вничью со "Спортингом".

"Реал" Испания – ПСЖ Франция - 3:1 (0:1) - первый матч - 0:1

Голы: Мбаппе, 39 - 0:1, Бензема, 61 - 1:1, Бензема, 76 - 2:1, Бензема, 78 - 3:1

"Манчестер Сити" Англия – "Спортинг" Португалия - 0:0 - первый матч - 5:0

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