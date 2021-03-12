Феерия "Ромы", успехи "Арсенала" и "Тоттенхэма", провал "Шахтера": результаты всех первых матчей 1/8 финала Лиги Европы

11 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. "Рома" дома разгромила "Шахтер", "Вильярреал" в гостях победил киевское "Динамо", "Тоттенхэм" на своем поле справился с загребским "Динамо", "Арсенал" на выезде был сильнее "Олимпиакоса".

"Рома" Италия – "Шахтер" Украина - 3:0 (1:0)

Голы: Пеллегрини, 23 - 1:0, Эль-Шаарави, 73 - 2:0, Манчини, 77 - 3:0

"Олимпиакос" Греция – "Арсенал" Англия - 1:3 (0:1)

Голы: Эдегор, 34 - 0:1, Эль-Араби, 58 - 1:1, Габриэл, 79 - 1:2, Эль-Ненни, 85 - 1:3

"Тоттенхэм" Англия – "Динамо" Загреб Хорватия - 2:0 (1:0)

Голы: Кейн, 25 - 1:0, Кейн, 70 - 2:0

"Динамо" Киев Украина – "Вильярреал" Испания - 0:2 (0:1)

Голы: Пау Торрес, 30 - 0:1, Альбиоль, 52 - 0:2

"Гранада" Испания – "Мольде" Норвегия - 2:0 (1:0)

Голы: Молина, 26 - 1:0, Сольдадо, 75 - 2:0

"Славия" Чехия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (1:1)

Голы: Станчу, 7 - 1:0, Хеландер, 36 - 1:1

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Милан" Италия - 1:1 (0:0)

Голы: Диалло, 50 - 1:0, Кьер, 90+2 - 1:1

"Аякс" Нидерланды – "Янг Бойз" Швейцария - 3:0 (0:0)

Голы: Классен, 62 - 1:0, Тадич, 82 - 2:0, Броббей, 90 - 3:0

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