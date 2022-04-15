Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля

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Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля

Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен

14 апреля состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Конференций. "Рома" разгромила "Буде-Глимт", "Лестер" победил ПСВ, "Марсель" оказался сильнее ПАОКа.

"Рома" Италия – "Буде-Глимт" Норвегия - 4:0 (3:0) - первый матч - 1:2
Голы: Абрахам, 5 - 1:0, Дзаньоло, 23 - 2:0, Дзаньоло, 29 - 3:0, Дзаньоло, 49 - 4:0

ПСВ Нидерланды – "Лестер" Англия - 1:2 (1:0) - первый матч - 0:0
Голы: Захави, 27 - 1:0, Мэддисон, 77 - 1:1, Рикарду Перейра, 88 - 1:2

"Славия" Чехия – "Фейеноорд" Нидерланды - 1:3 (1:1) - первый матч - 3:3
Голы: Дессерс, 2 - 0:1, Траоре, 14 - 1:1, Дессерс, 59 - 1:2, Синистерра, 78 - 1:3

ПАОК Греция – "Марсель" Франция - 0:1 (0:1) - первый матч - 1:2
Гол: Пайет, 34 - 0:1

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