Феерия "Ромы", успехи "Марселя" и "Лестера": результаты Лиги Конференций 14 апреля
Фото: твиттер "Марселя"/Автор неизвестен
14 апреля состоялись ответные четвертьфинальные матчи Лиги Конференций. "Рома" разгромила "Буде-Глимт", "Лестер" победил ПСВ, "Марсель" оказался сильнее ПАОКа.
"Рома" Италия – "Буде-Глимт" Норвегия - 4:0 (3:0) - первый матч - 1:2
Голы: Абрахам, 5 - 1:0, Дзаньоло, 23 - 2:0, Дзаньоло, 29 - 3:0, Дзаньоло, 49 - 4:0
ПСВ Нидерланды – "Лестер" Англия - 1:2 (1:0) - первый матч - 0:0
Голы: Захави, 27 - 1:0, Мэддисон, 77 - 1:1, Рикарду Перейра, 88 - 1:2
"Славия" Чехия – "Фейеноорд" Нидерланды - 1:3 (1:1) - первый матч - 3:3
Голы: Дессерс, 2 - 0:1, Траоре, 14 - 1:1, Дессерс, 59 - 1:2, Синистерра, 78 - 1:3
ПАОК Греция – "Марсель" Франция - 0:1 (0:1) - первый матч - 1:2
Гол: Пайет, 34 - 0:1
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