Феерия Роналду, успехи "Ливерпуля" и "Челси", осечка "Ман Сити": результаты 29-го тура АПЛ

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Феерия Роналду, успехи "Ливерпуля" и "Челси", осечка "Ман Сити": результаты 29-го тура АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду\Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом" благодаря хет-трику Криштиану Роналду, победы "Ливерпуля" и "Челси" над "Брайтоном" и "Ньюкаслом" соответственно, а также осечку "Манчестер Сити" в игре с "Кристал Пэлас".

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 3:2 (2:1)
Голы: Роналду, 12 - 1:0, Кейн, 35 (с пенальти) - 1:1, Роналду, 38 - 2:1, Магуайр, 72 (автогол) - 2:2, Роналду, 81 - 3:2

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" - 0:0

"Арсенал" - "Лестер" - 2:0 (1:0)
Голы: Парти, 11 - 1:0, Ляказетт (пен), 59 - 2:0

"Челси" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)
Гол: Хавертц, 89 - 1:0

"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:1 (0:0)
Голы: Ярмоленко, 70 - 1:0, Форнальс, 82 - 2:0, Рэмзи, 90 - 2:1

"Саутгемптон" - "Уотфорд" - 1:2 (1:2)
Голы: Эрнандес, 14 - 0:1, Эрнандес, 34 - 0:2, Эльюнусси, 45 - 1:2

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)
Гол: Коуди, 49 - 0:1

"Лидс" - "Норвич" - 2:1 (1:0)
Голы: Родриго, 14 - 1:0, Маклин, 90 - 1:1, Гелхардт, 90 - 2:1

"Брентфорд" - "Бернли" - 2:0 (0:0)
Голы: Тони, 86 - 1:0, Тони, 90+3 (с пенальти) - 2:0

"Брайтон" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)
Голы: Диас, 19 - 0:1, Салах, 61 (с пенальти) - 0:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 70, "Ливерпуль" - 66 (28), "Челси" - 59 (28), "Арсенал" - 51 (26), "Манчестер Юнайтед" - 50, "Вест Хэм" - 48, "Вулверхэмптон" - 46, "Тоттенхэм" - 45 (27), "Астон Вилла" - 36 (28), "Саутгемптон" - 35, "Кристал Пэлас" - 34, "Лестер" - 33 (26), "Брайтон" - 33 (28), "Ньюкасл" - 31 (28), "Брентфорд" - 30, "Лидс" - 26, "Эвертон" - 22 (26), "Уотфорд" - 22, "Бернли" - 21 (27), "Норвич" - 17.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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