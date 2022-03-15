Феерия Роналду, успехи "Ливерпуля" и "Челси", осечка "Ман Сити": результаты 29-го тура АПЛ

Фото: инстаграм Криштиану Роналду\Автор неизвестен

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить победу "Манчестер Юнайтед" над "Тоттенхэмом" благодаря хет-трику Криштиану Роналду, победы "Ливерпуля" и "Челси" над "Брайтоном" и "Ньюкаслом" соответственно, а также осечку "Манчестер Сити" в игре с "Кристал Пэлас".

"Манчестер Юнайтед" - "Тоттенхэм" - 3:2 (2:1)

Голы: Роналду, 12 - 1:0, Кейн, 35 (с пенальти) - 1:1, Роналду, 38 - 2:1, Магуайр, 72 (автогол) - 2:2, Роналду, 81 - 3:2

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити" - 0:0

"Арсенал" - "Лестер" - 2:0 (1:0)

Голы: Парти, 11 - 1:0, Ляказетт (пен), 59 - 2:0

"Челси" - "Ньюкасл" - 1:0 (0:0)

Гол: Хавертц, 89 - 1:0

"Вест Хэм" - "Астон Вилла" - 2:1 (0:0)

Голы: Ярмоленко, 70 - 1:0, Форнальс, 82 - 2:0, Рэмзи, 90 - 2:1

"Саутгемптон" - "Уотфорд" - 1:2 (1:2)

Голы: Эрнандес, 14 - 0:1, Эрнандес, 34 - 0:2, Эльюнусси, 45 - 1:2

"Эвертон" - "Вулверхэмптон" - 0:1 (0:0)

Гол: Коуди, 49 - 0:1

"Лидс" - "Норвич" - 2:1 (1:0)

Голы: Родриго, 14 - 1:0, Маклин, 90 - 1:1, Гелхардт, 90 - 2:1

"Брентфорд" - "Бернли" - 2:0 (0:0)

Голы: Тони, 86 - 1:0, Тони, 90+3 (с пенальти) - 2:0

"Брайтон" – "Ливерпуль" - 0:2 (0:1)

Голы: Диас, 19 - 0:1, Салах, 61 (с пенальти) - 0:2

Положение команд: "Манчестер Сити" - 70, "Ливерпуль" - 66 (28), "Челси" - 59 (28), "Арсенал" - 51 (26), "Манчестер Юнайтед" - 50, "Вест Хэм" - 48, "Вулверхэмптон" - 46, "Тоттенхэм" - 45 (27), "Астон Вилла" - 36 (28), "Саутгемптон" - 35, "Кристал Пэлас" - 34, "Лестер" - 33 (26), "Брайтон" - 33 (28), "Ньюкасл" - 31 (28), "Брентфорд" - 30, "Лидс" - 26, "Эвертон" - 22 (26), "Уотфорд" - 22, "Бернли" - 21 (27), "Норвич" - 17.

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