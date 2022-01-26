Феерия России, результативная ничья Польши и Словакии: результаты Евро-2022 по футзалу 25 января

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Феерия России, результативная ничья Польши и Словакии: результаты Евро-2022 по футзалу 25 января

Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

25 января состоялись матчи 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе С. Россия разгромила Хорватию, Польша и Словакия сыграли вничью.

Хорватия - Россия - 0:4 (0:3)
Голы: Антошкин, 3 - 0:1, Паулиньо, 12 - 0:2, Чишкала, 20 - 0:3, Антошкин, 26 - 0:4

Польша - Словакия - 2:2 (1:0)
Голы: Крезель, 7 - 1:0, Шевчик, 25 - 1:1, Драговски, 28 - 1:2 Холы, 33 - 2:2.

Положение команд: Россия - 6, Хорватия - 3, Польша, Словакия - 1.

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