Феерия "Шахтера" и тяжелая победа "Динамо": результаты 8-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

В чемпионате Украины состоялись матчи 8-го тура. "Шахтер" не оставил шансов "Мариуполю", "Динамо" с трудом победило "Александрию", а "Заря" разгромила "Черноморец".

"Днепр-1" – "Верес" - 1:0 (0:0)

Гол: Чуже, 78 - 1:0

"Десна" – "Рух" - 1:0 (0:0)

Гол: Тотовицкий, 90 - 1:0

"Ингулец" – "Колос" - 0:2 (0:1)

Голы: Черноморец, 25 - 0:1, Чурко, 90 - 0:2

"Заря" – "Черноморец" - 3:0 (2:0)

Голы: Кабаев, 2 - 1:0, Гладкий, 45 (с пенальти) - 2:0, Сайядманеш, 88 - 3:0

"Львов" – "Металлист-1925" - 0:0

"Динамо" – "Александрия" - 1:0 (0:0)

Гол: Цыганков, 90+7 (с пенальти) - 1:0

"Мариуполь" – "Шахтер" - 0:5 (0:2)

Голы: Сикан, 18 - 0:1, Мудрик, 20 - 0:2, Тете, 53 - 0:3, Судаков, 77 - 0:4, Судаков, 80 - 0:5

"Ворскла" – "Минай" - 2:0 (1:0)

Голы: Кане, 37 - 1:0, Лиховидько, 74 (автогол) - 2:0

Положение команд: "Динамо" - 22, "Шахтер" - 19, "Десна", "Днепр-1" - 16, "Ворскла" - 15, "Александрия", "Заря" - 14, "Верес" - 11, "Рух", "Колос" - 8, "Ингулец", "Металлист-1925" - 7, "Минай" - 6, "Черноморец" - 5, "Мариуполь" - 4, "Львов" - 3.

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