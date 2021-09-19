Феерия "Шахтера" и тяжелая победа "Динамо": результаты 8-го тура чемпионата Украины
Фото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен
В чемпионате Украины состоялись матчи 8-го тура. "Шахтер" не оставил шансов "Мариуполю", "Динамо" с трудом победило "Александрию", а "Заря" разгромила "Черноморец".
"Днепр-1" – "Верес" - 1:0 (0:0)
Гол: Чуже, 78 - 1:0
"Десна" – "Рух" - 1:0 (0:0)
Гол: Тотовицкий, 90 - 1:0
"Ингулец" – "Колос" - 0:2 (0:1)
Голы: Черноморец, 25 - 0:1, Чурко, 90 - 0:2
"Заря" – "Черноморец" - 3:0 (2:0)
Голы: Кабаев, 2 - 1:0, Гладкий, 45 (с пенальти) - 2:0, Сайядманеш, 88 - 3:0
"Львов" – "Металлист-1925" - 0:0
"Динамо" – "Александрия" - 1:0 (0:0)
Гол: Цыганков, 90+7 (с пенальти) - 1:0
"Мариуполь" – "Шахтер" - 0:5 (0:2)
Голы: Сикан, 18 - 0:1, Мудрик, 20 - 0:2, Тете, 53 - 0:3, Судаков, 77 - 0:4, Судаков, 80 - 0:5
"Ворскла" – "Минай" - 2:0 (1:0)
Голы: Кане, 37 - 1:0, Лиховидько, 74 (автогол) - 2:0
Положение команд: "Динамо" - 22, "Шахтер" - 19, "Десна", "Днепр-1" - 16, "Ворскла" - 15, "Александрия", "Заря" - 14, "Верес" - 11, "Рух", "Колос" - 8, "Ингулец", "Металлист-1925" - 7, "Минай" - 6, "Черноморец" - 5, "Мариуполь" - 4, "Львов" - 3.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13