Феерия "Шахтера", крупная победа "Динамо", позор "Зари": результаты 11-го тура чемпионата Украины

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Феерия "Шахтера", крупная победа "Динамо", позор "Зари": результаты 11-го тура чемпионата Украины

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 11-го тура украинской Премьер-лиги. Лидер турнира "Динамо" разгромило "Львов", идущий вторым "Шахтер" уничтожил "Зарю".

"Шахтер" – "Заря" - 6:1 (3:0)
Голы: Фернандо Педро, 11 - 1:0, Педриньо, 28 - 2:0, Фернандо Педро, 36 - 3:0, Гладкий, 63 - 3:1, Тете, 71 - 4:1, Сикан, 80 - 5:1, Тете, 90 - 6:1

"Александрия" – "Ворскла" - 1:2 (0:2)
Голы: Ранжел, 14 - 0:1, Ранжел, 39 - 0:2, Калюжный, 53 - 1:2

"Мариуполь" – "Металлист-1925" - 1:2 (1:0)
Голы: Кулаков, 3 - 1:0, Марлисон, 72 - 1:1, Зубков, 90 - 1:2

"Львов" – "Динамо" - 1:4 (1:2)
Голы: Чирьяк, 36 (с пенальти) - 1:0, Буяльский, 38 - 1:1, Цыганков, 45 - 1:2, Гармаш, 58 - 1:3, Гармаш, 83 - 1:4

"Днепр-1" – "Колос" - 2:0 (2:0)
Голы: Игнатенко, 23 - 1:0, Довбик, 38 - 2:0

"Минай" – "Десна" - 0:0

"Черноморец" – "Верес" - 0:1 (0:1)
Гол: Пасич, 17 - 0:1

Положение команд: "Динамо" - 29, "Шахтер" - 26, "Ворскла" - 24, "Днепр-1" - 22, "Заря" - 20, "Александрия" - 18, "Десна" - 17, "Металлист-1925" - 16, "Верес" - 15, "Рух", "Колос" - 11, "Ингулец" - 8 (10), "Минай" - 7 (10), "Львов", "Черноморец" - 6, "Мариуполь" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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