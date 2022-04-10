Феерия "Спартака", провал ЦСКА, успех "Зенита": результаты 24-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 24-го тура тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить крупную победу "Спартака" над "Арсеналом", разгромное поражение "Локомотива" от "Ростова", неудачу ЦСКА в игре с "Химками", а также победу "Зенита" над "Ахматом".

"Спартак" – "Арсенал" - 3:0 (0:0)

Голы: Зобнин, 53 - 1:0, Николсон, 57 - 2:0, Николсон, 75 - 3:0

"Ростов" – "Локомотив" - 4:1 (2:0)

Голы: Щетинин, 33 - 1:0, Осипенко, 43 - 2:0, Полоз, 61 - 3:0, Комличенко, 70 (с пенальти) - 4:0, Изидор, 81 (с пенальти) - 4:1

"Урал" - "Крылья" - 0:1 (0:0)

Гол: Зиньковский, 53 - 0:1

"Ахмат" - "Зенит" - 0:2 (0:1)

Голы: Алберто, 39 - 0:1, Ерохин, 90 - 0:2

"Рубин" - "Краснодар" - 0:1 (0:0)

Гол: Волков, 85 - 0:1

"Нижний Новгород" - "Динамо" - 0:1 (0:0)

Голы: Гоцук (автогол), 87 - 0:1.

"Химки" - ЦСКА - 4:2 (1:2)

Голы: Садыгов, 9 - 1:0, Ушаков, 32 - 1:1, Языджи (пен), 44 - 1:2, Руденко, 54 - 2:2, Сабович, 80 - 3:2, Руденко, 86 - 4:2.

"Уфа" - "Сочи" - 1:2 (0:1)

Голы: Кассьерра, 11 - 0:1, Юсупов, 51 - 0:2, Агаларов, 81 (с пенальти) - 1:2

Положение команд: "Зенит" - 52, "Динамо" - 49, ЦСКА - 43, "Сочи" - 42, "Краснодар" - 39 (23), "Локомотив" - 37 (23), "Крылья Советов" - 35, "Ахмат" - 32, "Спартак" - 30, "Ростов" - 28, "Нижний Новгород" - 27, "Рубин" - 25, "Химки" - 24, "Урал", "Уфа", "Арсенал" - 21.

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