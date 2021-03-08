Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России

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Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России

Завершились матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

"Спартак" на своем поле разгромил "Краснодар", ЦСКА дома был сильнее "Ахмата", "Зенит" проиграл "Рубину", не реализовав пенальти на 99-й минуте.

Результаты 21-го тура РПЛ

ЦСКА – "Ахмат" - 2:0
Голы: Рондон, 38 (с пенальти) - 1:0, Влашич, 52 - 2:0

"Ротор" - "Химки" 0:0

"Ростов" - "Сочи" 0:0

"Урал" – "Уфа" - 0:0

"Динамо" - "Тамбов" 2:0 (1:0)
Голы: Грулев, 38 - 1:0, Моро, 90 (пенальти) - 2:0

"Спартак" - "Краснодар" 6:1 (2:0)
Голы: Соболев, 2 - 1:0, Промес, 8 - 2:0, Газинский, 56 - 2:1, Соболев, 61 - 3:1, Ларссон, 63 - 4:1, Понсе, 75 - 5:1, Ларссон, 83 - 6:1

"Арсенал" Тула – "Локомотив" Москва - 0:3 (0:0)
Голы: Смолов, 71 - 0:1, Мурило, 75 - 0:2, Жемалетдинов, 85 - 0:3

"Рубин" Казань – "Зенит" Санкт-Петербург - 2:1 (1:0)
Голы: Деспотович, 41 (с пенальти) - 1:0, Азмун, 75 - 1:1, Макаров, 90 - 2:1

Положение команд: "Зенит" - 42, ЦСКА - 40, "Спартак" - 38, "Сочи" - 37, "Динамо" - 36, "Ростов", "Локомотив", "Рубин" - 34, "Краснодар" - 31, "Химки" - 29, "Ахмат" - 26, "Урал" - 23, "Ротор" - 18, "Уфа", "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 13.

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