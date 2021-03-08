Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России
Завершились матчи 21-го тура Российской Премьер-Лиги.
"Спартак" на своем поле разгромил "Краснодар", ЦСКА дома был сильнее "Ахмата", "Зенит" проиграл "Рубину", не реализовав пенальти на 99-й минуте.
Результаты 21-го тура РПЛ
ЦСКА – "Ахмат" - 2:0
Голы: Рондон, 38 (с пенальти) - 1:0, Влашич, 52 - 2:0
"Ротор" - "Химки" 0:0
"Ростов" - "Сочи" 0:0
"Урал" – "Уфа" - 0:0
"Динамо" - "Тамбов" 2:0 (1:0)
Голы: Грулев, 38 - 1:0, Моро, 90 (пенальти) - 2:0
"Спартак" - "Краснодар" 6:1 (2:0)
Голы: Соболев, 2 - 1:0, Промес, 8 - 2:0, Газинский, 56 - 2:1, Соболев, 61 - 3:1, Ларссон, 63 - 4:1, Понсе, 75 - 5:1, Ларссон, 83 - 6:1
"Арсенал" Тула – "Локомотив" Москва - 0:3 (0:0)
Голы: Смолов, 71 - 0:1, Мурило, 75 - 0:2, Жемалетдинов, 85 - 0:3
"Рубин" Казань – "Зенит" Санкт-Петербург - 2:1 (1:0)
Голы: Деспотович, 41 (с пенальти) - 1:0, Азмун, 75 - 1:1, Макаров, 90 - 2:1
Положение команд: "Зенит" - 42, ЦСКА - 40, "Спартак" - 38, "Сочи" - 37, "Динамо" - 36, "Ростов", "Локомотив", "Рубин" - 34, "Краснодар" - 31, "Химки" - 29, "Ахмат" - 26, "Урал" - 23, "Ротор" - 18, "Уфа", "Арсенал" - 14, "Тамбов" - 13.
Не пропустите: В РФС наняли североирландского арбитра. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте
-
Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов
-
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
-
Новый президент "Барселоны" постарается подписать Алабу
-
В чемпионате Бельгии нашелся "новый Крауч": Пол Онуачу готовится к переходу в ТОП-клуб и даже борется за Золотую Бутсу
Лента новостей
-
"Рубин" опубликовал яркое видео из раздевалки после матча с "Зенитом"
-
Легендарный защитник "Реала" выбрал лучшего игрока обороны клуба за всю историю
-
Судья матча ПСЖ – "Истанбул" отстранен УЕФА до конца сезона
-
Дзюба не реализовал свой десятый пенальти в карьере
-
Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"
-
Вратарь "Рубина" рассказал, как ему удалось взять пенальти от Дзюбы
-
Семак прокомментировал поражение "Зенита" в матче с "Рубином"
-
Португальский хавбек "Лилля" подвергся расизму во Франции
-
Пирло рассказал о состоянии Роналду перед ответным матчем с "Порту"
-
"Ювентус" и "Интер" намерены перехватить трансферную цель "Манчестер Сити"
-
Азмун вышел на первое место в списке лучших бомбардиров РПЛ
-
Феерия "Спартака", успех ЦСКА и поражение "Зенита" : все результаты 21-го тура чемпионата России
-
"Рубин" вырвал победу в матче с "Зенитом". Дзюба не забил пенальти на 99-й минуте
-
Смолов рассказал, кому он посвятил гол в ворота тульского "Арсенала"
-
Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов
-
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
-
1
Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"
-
"Рубин" теряет Мусаева. Игрока увезли с поля в крови (фото)
-
В РФС наняли североирландского арбитра
-
Феерия "Динамо", скандальная победа "Шахтера", очередной успех "Зари": все результаты 17-го тура чемпионата Украины