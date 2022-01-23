Феерия Украины, крупная победа Португалии: результаты Евро-2022 по футзалу 23 января
Фото: инстаграм uefafutsal/Автор неизвестен
Состоялись два матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футзалу в группе А. Украина разгромила Сербию, Португалия добилась крупной победы над Нидерландами.
Сербия - Украина - 1:6 (0:4)
Голы: Зварыч, 2 - 0:1, Васич, 6 (автогол) - 0:2, Абакшин, 15 - 0:3, Чернявский, 20 - 0:4, Зварыч, 34 - 0:5, Корсун, 39 - 0:6, Томич, 39 - 1:6.
Португалия - Нидерланды - 4:1 (2:0)
Голы: Саадуни, 6 (автогол) - 1:0, Пани, 20 - 2:0, Пани, 23 - 3:0, Буюзан, 33 - 3:1, Жезус, 39 - 4:1.
Положение команд: Португалия - 6, Украина, Нидерланды - 3, Сербия - 0.
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