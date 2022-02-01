Феерия Украины, успех Португалии: результаты Евро-2022 по футзалу 31 января

Теги казахстанукраинапортугалияфинляндия

Феерия Украины, успех Португалии: результаты Евро-2022 по футзалу 31 января

Фото: инстаграм инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

31 января состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Путевки в полуфинал завоевали Украина, победившая Казахстан со счетом 5:3, и Португалия, обыгравшая Финляндию (3:2).

Казахстан - Украина - 3:5 (0:1)
Голы: Шотурма, 15 (с пенальти) - 0:1, Корсун, 25 - 0:2, Зварыч, 30 - 0:3, Дуглас, 34 - 1:3, Оразов, 38 - 2:3, Разуванов, 39 - 2:4, Лебедь, 39 - 2:5, Оразов, 40 - 3:5

Португалия - Финляндия - 3:2 (2:1)
Голы: Жезус, 4 - 1:0, Хосио, 10 - 1:1, Жезус, 15 - 2:1, Аутио, 27 - 2:2, Анжелу, 30 - 3:2

Не пропустите: Россия может сыграть с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 31 января

Главные новости дня: 31 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов