Феерия Украины, успех Португалии: результаты Евро-2022 по футзалу 31 января

Фото: инстаграм инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен

31 января состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы по футзалу. Путевки в полуфинал завоевали Украина, победившая Казахстан со счетом 5:3, и Португалия, обыгравшая Финляндию (3:2).

Казахстан - Украина - 3:5 (0:1)

Голы: Шотурма, 15 (с пенальти) - 0:1, Корсун, 25 - 0:2, Зварыч, 30 - 0:3, Дуглас, 34 - 1:3, Оразов, 38 - 2:3, Разуванов, 39 - 2:4, Лебедь, 39 - 2:5, Оразов, 40 - 3:5

Португалия - Финляндия - 3:2 (2:1)

Голы: Жезус, 4 - 1:0, Хосио, 10 - 1:1, Жезус, 15 - 2:1, Аутио, 27 - 2:2, Анжелу, 30 - 3:2

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