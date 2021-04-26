Феерия в Лионе, триумф ПСЖ и дежурная победа "Монако": все результаты 34-го тура Лиги 1

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Феерия в Лионе, триумф ПСЖ и дежурная победа "Монако": все результаты 34-го тура Лиги 1Фото: Твиттер @Ligue1UberEats
Завершились все матчи 34-го тура французской Лиги 1. Центральным стал поединок между "Лионом" и "Лиллем", обе команд продолжают борьбу за самые высокие места, но именно гости оказались сильнее, добыв волевую победу со счетом 3:2ПСЖ на выезде спокойно обыграл "Метц" со счетом 3:1 и продолжил гонку за лидером. Его примеру последовал "Монако" который минимально обыграл "Анже" 1:0. "Ланс" продолжил свою беспроигрышную серию и победил одного из аутсайдеров турнира "Ним" со счетом 2:1. Представляем все результаты 34-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Реймс" - "Марсель" - 1:3
"Сент-Этьен" - "Брест" - 1:2
"Метц" - ПСЖ - 1:3
"Ницца" - "Монпелье" - 3:1
"Страсбур" - "Нант" - 1:2
"Ренн" - "Дижон" - 5:1
"Лорьян" - "Бордо" - 4:1
"Ланс" - "Ним" - 2:1
"Анже" - "Монако" - 0:1
"Лион" - "Лилль" - 2:3

Турнирная таблица: "Лилль" (73), ПСЖ (72), "Монако" (71), "Лион" (67), "Ланс" (56), "Марсель" (55), "Ренн" (54), "Монпелье" (47), "Ницца" (46), "Метц" (43), "Реймс" (41), "Анже" (41), Брест" (40), "Сент-Этьен" (39), "Страсбур" (37), "Бордо" (36), "Лорьян" (35), "Нант" (31), "Ним" (31), "Дижон" (18).

Читать также: "Лилль" отыграл у "Лиона" 2 гола и одержал феерическую победу | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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