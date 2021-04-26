Феерия в Лионе, триумф ПСЖ и дежурная победа "Монако": все результаты 34-го тура Лиги 1

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Завершились все матчи 34-го тура французской Лиги 1. Центральным стал поединок между "Лионом" и "Лиллем", обе команд продолжают борьбу за самые высокие места, но именно гости оказались сильнее, добыв волевую победу со счетом 3:2. ПСЖ на выезде спокойно обыграл "Метц" со счетом 3:1 и продолжил гонку за лидером. Его примеру последовал "Монако" который минимально обыграл "Анже" 1:0. "Ланс" продолжил свою беспроигрышную серию и победил одного из аутсайдеров турнира "Ним" со счетом 2:1. Представляем все результаты 34-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Реймс" - "Марсель" - 1:3

"Сент-Этьен" - "Брест" - 1:2

"Метц" - ПСЖ - 1:3

"Ницца" - "Монпелье" - 3:1

"Страсбур" - "Нант" - 1:2

"Ренн" - "Дижон" - 5:1

"Лорьян" - "Бордо" - 4:1

"Ланс" - "Ним" - 2:1

"Анже" - "Монако" - 0:1

"Лион" - "Лилль" - 2:3

Турнирная таблица: "Лилль" (73), ПСЖ (72), "Монако" (71), "Лион" (67), "Ланс" (56), "Марсель" (55), "Ренн" (54), "Монпелье" (47), "Ницца" (46), "Метц" (43), "Реймс" (41), "Анже" (41), Брест" (40), "Сент-Этьен" (39), "Страсбур" (37), "Бордо" (36), "Лорьян" (35), "Нант" (31), "Ним" (31), "Дижон" (18).