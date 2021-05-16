Феерия "Зенита", камбэк "Спартака" и поражение ЦСКА: все результаты 30-го тура РПЛ
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Завершился 30-й тур РПЛ, а вместе с ним и весь сезон. "Зенит" разгромил "Тамбов" благодаря покеру Дзюбы, "Спартак" совершил героический камбэк и пробился в ЛЧ, а ЦСКА впервые за 20 лет не попал в еврокубки.
Результаты 30-го тура РПЛ:
"Ахмат" - "Спартак" - 2:2
"Динамо" - ЦСКА - 3:2
"Локомотив" - "Урал" - 1:0
"Ростов" - "Краснодар" - 1:3
"Рубин" - "Ротор" - 1:1
"Тамбов" - "Зенит" - 1:5
"Уфа" - "Арсенал" - 2:1
"Химки" - "Сочи" - 0:0
Положение команд: "Зенит" - 65, "Спартак" - 57, "Локомотив" - 56, "Рубин", "Сочи" - 53, ЦСКА - 50, "Динамо" - 50, "Химки" - 45, "Ростов" - 43, "Краснодар" - 41, "Ахмат" - 40, "Урал" - 34, "Уфа" - 25, "Арсенал" - 23, "Ротор" - 22, "Тамбов" - 13.
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