Феерия "Зенита", неудача "Спартака", поражение ЦСКА: все результаты 13-го тура РПЛ

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Феерия "Зенита", неудача "Спартака", поражение ЦСКА: все результаты 13-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Завершились матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить крупную победу "Зенита" над "Динамо", досадную потерю очков "Спартака" в матче с "Ростовом", а также поражение ЦСКА от "Рубина".

"Зенит" - "Динамо" - 4:1 (1:0)
Голы: Клаудиньо, 8 - 1:0, Фомин (пенальти), 56 - 1:1, Вендел, 66 - 2:1, Дзюба, 69 - 3:1, Ракицкий, 85 - 4:1.

"Рубин" – ЦСКА - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 90+1 Костюков.

 "Спартак" – "Ростов" - 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – 78 Литвинов, 1:1 – 90+5 Глебов.

"Нижний Новгород" - "Локомотив" - 1:2 (1:1)
Голы: Берковский, 31 - 1:0, Жемалетдинов, 37 - 1:1, Миладинович (аг), 90 - 1:2

"Краснодар" - "Крылья Советов" - 0:1 (0:0)
Гол: Сарвели, 43 - 0:1

"Уфа" - "Ахмат" - 1:0 (0:0)
Гол: Агаларов, 58 - 1:0.

"Арсенал" Тула – "Сочи" Сочи - 1:2 (0:1)
Голы: Кассьерра, 2 - 0:1, Кангва, 65 - 1:1, Кассьерра, 79 - 1:2

"Химки" – "Урал" - 0:0

Положение команд: "Зенит" - 29, "Локомотив", "Сочи" - 24, "Динамо", ЦСКА - 23, "Краснодар" - 21, "Крылья Советов", "Рубин" - 19, "Спартак" - 18, "Ахмат" - 15, "Нижний Новгород" - 14, "Ростов", "Уфа" - 13, "Арсенал", "Химки" - 12, "Урал" - 10.

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