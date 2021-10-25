Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ

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Феерия "Зенита", унижение "Спартака", крупная победа "Динамо": результаты 12-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В центральном матче тура "Зенит" уничтожил "Спартак" со счетом 7:1, ЦСКА обыграл "Крылья Советов", а "Динамо" разгромило "Химки".

"Зенит" - "Спартак" - 7:1 (4:0)
Голы: Азмун, 20 - 1:0, Клаудиньо, 28 - 2:0, Азмун, 36 - 3:0, Мостовой, 45 - 4:0, Промес, 53 - 4:1, Мостовой, 56 - 5:1, Дзюба (пен), 80 - 6:1, Ерохин, 88 - 7:1

"Локомотив" – "Сочи" - 2:1 (1:0)
Голы: Юрганов, 41 (автогол) - 1:0, Едвай, 49 - 2:0, Жоаозиньо, 90 - 2:1

"Ахмат" - "Урал" - 1:0 (0:0)
Гол: Себаи, 71 - 1:0

"Уфа" - "Рубин" - 1:1 (1:0)
Голы: Агаларов (пенальти), 19 - 1:0, Журавлев (автогол), 59 - 1:1.

"Динамо" - "Химки" - 4:1 (2:0)
Голы: Моро, 12 - 1:0, Грулев, 26 - 2:0, Тюкавин, 52 - 3:0, Грулев, 60 - 4:0, Адеми, 90 - 4:1.

ЦСКА Москва – "Крылья Советов" Самара - 3:1 (0:1)
Голы:  Сергеев, 11 - 0:1, Эджуке, 57 - 1:1, Чалов, 85 - 2:1, Заболотный, 89 - 3:1

"Ростов" – "Арсенал" - 4:0 (2:0)
Голы: 1:0 – 27 Хасимото, 2:0 – 29 Соу, 3:0 – 62, пенальти Полоз, 4:0 – 64 Терентьев.

"Нижний Новгород" – "Краснодар" - 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – 5 Крыховяк, 0:2 – 56 Сперцян, 0:3 – 73 Черников, 0:4 – 76 Ильин, 1:4 – 83 Гоцук.

Положение команд: "Зенит" - 26, "Динамо", ЦСКА - 23, "Локомотив", "Краснодар", "Сочи" - 21, "Спартак" - 17, "Крылья Советов", "Рубин" - 16, "Ахмат" - 15, "Нижний Новгород" - 14, "Ростов", "Арсенал" - 12, "Химки" - 11, "Уфа" - 10, "Урал" - 9.

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