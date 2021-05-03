Феерия "Зенита", успех "Спартака" и очередная потеря ЦСКА: результаты 28-го тура РПЛ

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

В Российской Премьер-Лиги завершились все матчи 28-го тура.

Петербургский "Зенит" разгромил московский "Локомотив" со счетом 6:1 и оформил чемпионский титул. Московский "Спартак" воспользовался осечкой "железнодорожников" и вышел на второе место, обыграв тульский "Арсенал". Московский ЦСКА вновь потерял очки, сыграв лишь вничью в домашнем матче с "Уфой". "Тамбов" проиграл "Ростову" и вылетел из РПЛ.

Результаты 28-го тура РПЛ

"Ротор" - "Ахмат" - 1:0

"Рубин" - "Динамо" - 2:0

ЦСКА - "Уфа" - 1:1

"Краснодар" - "Сочи" - 1:3

"Химки" - "Урал" - 1:0

"Ростов" - "Тамбов" - 2:0

"Зенит" - "Локомотив" - 6:1

"Арсенал" - "Спартак" - 1:2

Положение команд: "Зенит" - 61, "Спартак" - 53, "Локомотив" - 52, "Рубин", "Сочи" - 49, ЦСКА - 47, "Динамо" - 46, "Химки" - 44, "Ростов" - 43, "Краснодар" - 38, "Ахмат" - 36, "Урал" - 31, "Арсенал" - 23, "Ротор", "Уфа" - 21, "Тамбов" - 13.

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