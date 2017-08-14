Фегули стал игроком "Галатасарая"

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Фегули стал игроком "Галатасарая"

"Галатасарай" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Вест Хэма" Софиана Фегули.

Сумма трансфера составила 4,25 миллиона евро. 27-летний алжирец заключил с турецким клубом контракт до лета 2022 года, по которому его зарплата составит 3,85 миллиона евро за сезон.

Фегули выступал за "Вест Хэм" с лета 2016 года, сыграл 27 матчей и забил 4 гола.
 
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