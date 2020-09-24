"Фехервар" обыграл "Реймс" из Лиги Европы в серии пенальти

"Фехервар" обыграл "Реймс" в 4-м отборочном раунде Лиги Европы. Команда победила в серии пенальти.

"Фехервар" - "Реймс" - 0:0 д.в. (0:0, 0:0, 0:0). Пенальти - 4:1

В следующем раунде "Фехервар" встретится с победителем пары "Стандард" и "Войводины"

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