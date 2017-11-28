Фекир близок к переезду в АПЛ

Теги лионнабиль фекирарсенал лондон

Фекир близок к переезду в АПЛПолузащитник французского "Лиона" Набиль Фекир близок к переезду в английскую Премьер-Лигу, информирует TransferMarketWeb.

По сведениям источника, 24-летний хавбек "ткачей", которым также интересовались мадридские "Реал" и "Атлетико", туринский "Ювентус" и каталонская "Барселона", вероятнее всего, переберется в лондонский "Арсенал".

В нынешнем сезоне Фекир забил 13 мячей и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за "Лион".

Напомним, Чех верит в чемпионство "Арсенала". | soccernews.ru 

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