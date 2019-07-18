Фекир близок к переходу в испанский клуб

"Бетис" близок к договоренности по трансферу полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает L’Equipe.

По сведениям издания, севильский клуб готов заплатить за футболиста 29 миллионов евро. Также на игрока претендуют "Валенсия" и "Севилья".

В минувшем сезоне 26-летний француз провел за "Лион" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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