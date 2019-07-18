Фекир близок к переходу в испанский клуб
"Бетис" близок к договоренности по трансферу полузащитника "Лиона" Набиля Фекира, сообщает L’Equipe.
По сведениям издания, севильский клуб готов заплатить за футболиста 29 миллионов евро. Также на игрока претендуют "Валенсия" и "Севилья".
В минувшем сезоне 26-летний француз провел за "Лион" 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Барселона" готова отдать одного из своих игроков в обмен на Фирпо. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара
-
"Спартак" объявил о трансфере Мирзова
-
Перес попросил Зидана пересмотреть своё отношение к Бэйлу
-
Джон Оби Микель объявил о завершении международной карьеры
-
Испанская налоговая значительно осложнила переход Неймара в "Барселону" или "Реал"
Лента новостей
-
"Арсенал" выиграл у "Тоттенхэма" борьбу за юного таланта
-
2
Фекир близок к переходу в испанский клуб
-
"Зенит" не устраивает предложение "Марселя" по Дзюбе
-
"Челси" предложил 18-летнему игроку почти шесть миллионов евро в год
-
1
Воспитанник "Барселоны" высказался по поводу VAR
-
"Наполи" сделал Икарди выгодное предложение по личному контракту
-
Де Росси определился с новым клубом
-
"Барселона" предложила ПСЖ за Неймара двух игроков на выбор с доплатой
-
Мирзов сделал заявление о переходе в "Спартак"
-
Воспитанник "Реала" Эрмосо высказался о переходе в "Атлетико"
-
1
Гендиректор "Спартака" прокомментировал покупку Мирзова
-
Заа твёрдо намерен уйти из "Кристал Пэлас"
-
ПСЖ и "Ювентус" могут совершить обмен игроками с участием Неймара
-
18
"Спартак" объявил о трансфере Мирзова
-
1
Перес попросил Зидана пересмотреть своё отношение к Бэйлу
-
Фалькао близок к переходу в "Галатасарай"
-
Джон Оби Микель объявил о завершении международной карьеры
-
ПСЖ лидирует в гонке за Роузом
-
1
Испанская налоговая значительно осложнила переход Неймара в "Барселону" или "Реал"
-
СМИ: Мирзов стал игроком "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32