Фекир исключил свой возможный переход в ПСЖ

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир исключил свой возможный переход в стан ПСЖ.

" Мои планы на будущее? У меня их нет. Я живу настоящим и отдан в руки судьбы. ПСЖ? Когда вы являетесь игроком "Лиона", то единственным привлекательным французским клубом для вас остается "Лион". Нет другого клуба, который может соблазнить меня больше, чем этот ", - приводит слова 24-летнего хавбека "ткачей" le10sport.

Напомним, Моуринью уже ведет переговоры с ПСЖ. | soccernews.ru