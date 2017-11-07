Фекир исключил свой возможный переход в ПСЖ

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Фекир исключил свой возможный переход в ПСЖПолузащитник "Лиона" Набиль Фекир исключил свой возможный переход в стан ПСЖ.

"Мои планы на будущее? У меня их нет. Я живу настоящим и отдан в руки судьбы. ПСЖ? Когда вы являетесь игроком "Лиона", то единственным привлекательным французским клубом для вас остается "Лион". Нет другого клуба, который может соблазнить меня больше, чем этот", - приводит слова 24-летнего хавбека "ткачей" le10sport.

Напомним, Моуринью уже ведет переговоры с ПСЖ. | soccernews.ru

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