Фекир исключил свой возможный переход в ПСЖ
Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир исключил свой возможный переход в стан ПСЖ.
"Мои планы на будущее? У меня их нет. Я живу настоящим и отдан в руки судьбы. ПСЖ? Когда вы являетесь игроком "Лиона", то единственным привлекательным французским клубом для вас остается "Лион". Нет другого клуба, который может соблазнить меня больше, чем этот", - приводит слова 24-летнего хавбека "ткачей" le10sport.
Напомним, Моуринью уже ведет переговоры с ПСЖ. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|32
|2
|Монако
|12
|28
|3
|Лион
|12
|25
|4
|Марсель
|12
|24
|5
|Нант
|12
|23
|6
|Сент-Этьен
|12
|18
|7
|ФК Кан
|12
|18
|8
|Монпелье
|12
|16
|9
|Бордо
|12
|16
|10
|Ренн
|12
|15
|11
|Труа
|12
|15
|12
|Тулуза
|12
|15
|13
|Генгам
|12
|14
|14
|Анжер
|12
|13
|15
|Ницца
|12
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Амьен
|11
|11
|18
|Страсбур
|12
|10
|19
|Лилль
|11
|9
|20
|Метц
|12
|3